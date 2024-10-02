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Почему айран утоляет жажду и помогает при похудении

1:28
Еда

Айран — древний напиток, который когда-то был главным спутником тюркских кочевников, а теперь стал популярным и полезным лакомством. Его готовят из коровьего, козьего или овечьего молока с добавлением специальной закваски, которая придает приятный кисловатый вкус. Айран не только освежает, но и полезен для здоровья. Этот кисломолочный напиток способствует улучшению пищеварения, стимулирует работу кишечника, поддерживает баланс полезных бактерий и эффективно очищает желчные протоки.

Почему айран утоляет жажду и помогает при похудении
Фото: Freepik by freepik, PDM

Благодаря высокому содержанию аминокислот, айран помогает стабилизировать водно-солевой баланс, что делает его отличным выбором для утоления жажды. Также в его составе есть аскорбиновая кислота, укрепляющая иммунитет в периоды простуд. Кроме того, айран помогает повысить мышечный тонус и может способствовать снижению веса.

Однако, несмотря на пользу, айран подходит не всем. При заболеваниях желудка, гастрите или непереносимости молочного белка следует осторожно вводить его в рацион или вовсе отказаться от употребления. Начинать знакомство с этим напитком рекомендуется с небольших порций, чтобы организм привык.

Приготовление айрана возможно и дома — это простой и увлекательный процесс, позволяющий наслаждаться его уникальными вкусом и пользой в любое время.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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