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Яблочное желе на зиму: готовится без желатина, только из яблок, сахара и воды

2:01
Еда

Яблочное желе на зиму без желатина — прекрасный способ сохранить урожай яблок и насладиться вкусным десертом в холодное время года. Это желе получается прозрачным, плотным и нежным на вкус, идеально подходит для украшения десертов, прослойки тортов или просто подачи к чаю.

Яблочное желе на зиму: готовится без желатина, только из яблок, сахара и воды
Фото: commons.wikimedia.org by Flunse, CC BY-SA 2.0

Для приготовления желе вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • яблоки — 1 кг;
  • сахар — 400 г;
  • вода — 400 мл.

Процесс приготовления:

  1. Тщательно вымойте яблоки, разрежьте их, удалите семена и нарежьте небольшими ломтиками.
  2. Положите нарезанные яблоки в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на огонь.
  3. После закипания уменьшите огонь и варите яблоки до мягкости примерно 30 минут.
  4. Застелите дуршлаг несколькими слоями марли или тканевой салфеткой и перелейте туда яблочную массу. Оставьте на 15-20 минут, чтобы яблочный отвар максимально стёк. Не протирайте яблоки, чтобы желе не получилось мутным.
  5. Перелейте полученный яблочный отвар обратно в кастрюлю.
  6. Добавьте сахар и поставьте кастрюлю на огонь.
  7. Размешайте, чтобы сахар полностью растворился, доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите примерно 40-45 минут, снимая белую пену и периодически перемешивая сироп.
  8. Пока желе варится, подготовьте банки: тщательно вымойте и простерилизуйте их. Крышки также вымойте и прокипятите 2-3 минуты.
  9. Осторожно перелейте горячее желе в горячие банки и герметично закройте их крышками.
  10. Переверните банки вверх дном и укутайте одеялом на сутки для постепенного остывания.

Храните остывшие банки с яблочным желе в прохладном месте, например, в погребе или холодильнике.
Ваше яблочное желе без желатина готово! Приятного аппетита!

Уточнения

Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид. 

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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