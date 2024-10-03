Яблочное желе на зиму: готовится без желатина, только из яблок, сахара и воды

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочное желе на зиму без желатина — прекрасный способ сохранить урожай яблок и насладиться вкусным десертом в холодное время года. Это желе получается прозрачным, плотным и нежным на вкус, идеально подходит для украшения десертов, прослойки тортов или просто подачи к чаю.

Фото: commons.wikimedia.org by Flunse, CC BY-SA 2.0

Для приготовления желе вам понадобятся следующие ингредиенты:

яблоки — 1 кг;

сахар — 400 г;

вода — 400 мл.

Процесс приготовления:

Тщательно вымойте яблоки, разрежьте их, удалите семена и нарежьте небольшими ломтиками. Положите нарезанные яблоки в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на огонь. После закипания уменьшите огонь и варите яблоки до мягкости примерно 30 минут. Застелите дуршлаг несколькими слоями марли или тканевой салфеткой и перелейте туда яблочную массу. Оставьте на 15-20 минут, чтобы яблочный отвар максимально стёк. Не протирайте яблоки, чтобы желе не получилось мутным. Перелейте полученный яблочный отвар обратно в кастрюлю. Добавьте сахар и поставьте кастрюлю на огонь. Размешайте, чтобы сахар полностью растворился, доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите примерно 40-45 минут, снимая белую пену и периодически перемешивая сироп. Пока желе варится, подготовьте банки: тщательно вымойте и простерилизуйте их. Крышки также вымойте и прокипятите 2-3 минуты. Осторожно перелейте горячее желе в горячие банки и герметично закройте их крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте одеялом на сутки для постепенного остывания.

Храните остывшие банки с яблочным желе в прохладном месте, например, в погребе или холодильнике.

Ваше яблочное желе без желатина готово! Приятного аппетита!

Уточнения

Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.



Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

