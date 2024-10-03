Яблочное желе на зиму: готовится без желатина, только из яблок, сахара и воды

Яблочное желе на зиму без желатина — прекрасный способ сохранить урожай яблок и насладиться вкусным десертом в холодное время года. Это желе получается прозрачным, плотным и нежным на вкус, идеально подходит для украшения десертов, прослойки тортов или просто подачи к чаю.
Для приготовления желе вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Храните остывшие банки с яблочным желе в прохладном месте, например, в погребе или холодильнике.
Ваше яблочное желе без желатина готово! Приятного аппетита!
Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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