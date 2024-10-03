Суп из плавленого сырка: обед из разряда "нет ничего проще и быстрее"

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с плавленым сырком — это вкусное и сытное блюдо, которое выручит, когда обед нужен прямо здесь и сейчас. Несмотря на простоту приготовления, он получается вкусным!

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты для сырного супа:

морковь — 1 штука;

картофель — 2 штуки;

лук — 1 штука;

плавленый сырок "Дружба" — 1 штука или 90 грамм;

растительное масло для жарки — 1 столовая ложка;

соль и перец по вкусу.

Пошаговый способ приготовления:

Подготовьте овощи: очистите их от кожуры и тщательно промойте. Разрежьте морковь и лук пополам. В кастрюлю налейте холодную воду (1,5-2 литра), положите половинки моркови и лука. Поставьте на сильный огонь. Натрите морковь на тёрке, нарежьте лук и обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом (примерно 1 столовая ложка). Нарежьте картофель кубиками размером 1,5-2 сантиметра. Когда вода в кастрюле закипит, добавьте картошку и варите до готовности. Добавьте зажарку и плавленый сырок в суп. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте суп и раздавите нерастворившиеся кусочки сыра ложкой, чтобы усилить сливочный вкус. Готовый суп можно украсить зеленью и подавать горячим.

Уточнения

Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.



Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

