Суп из плавленого сырка: обед из разряда "нет ничего проще и быстрее"
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Суп с плавленым сырком — это вкусное и сытное блюдо, которое выручит, когда обед нужен прямо здесь и сейчас. Несмотря на простоту приготовления, он получается вкусным!
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты для сырного супа:
- морковь — 1 штука;
- картофель — 2 штуки;
- лук — 1 штука;
- плавленый сырок "Дружба" — 1 штука или 90 грамм;
- растительное масло для жарки — 1 столовая ложка;
- соль и перец по вкусу.
Пошаговый способ приготовления:
- Подготовьте овощи: очистите их от кожуры и тщательно промойте.
- Разрежьте морковь и лук пополам.
- В кастрюлю налейте холодную воду (1,5-2 литра), положите половинки моркови и лука. Поставьте на сильный огонь.
- Натрите морковь на тёрке, нарежьте лук и обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом (примерно 1 столовая ложка).
- Нарежьте картофель кубиками размером 1,5-2 сантиметра.
- Когда вода в кастрюле закипит, добавьте картошку и варите до готовности.
- Добавьте зажарку и плавленый сырок в суп. Посолите и поперчите по вкусу.
- Тщательно перемешайте суп и раздавите нерастворившиеся кусочки сыра ложкой, чтобы усилить сливочный вкус.
- Готовый суп можно украсить зеленью и подавать горячим.
Уточнения
Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру