Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путеводитель к сияющей коже: как правильно подобрать косметику для своего типа кожи
Тренировка из 3 упражнений, которой достаточно для наращивания мышечной массы
Volkswagen раскритиковал Евросоюз за торговую войну с Китаем
Выпирает нижняя часть живота? Вам помогут эти упражнения
Дверь скрипит? Вот чем её можно смазать для устранения проблемы
Осенний макияж: как подчеркнуть свою красоту с помощью трендовых техник
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Природные средства от простуды и гриппа для крепкого иммунитета
Рубль и юань доминируют в расчётах между Россией и Китаем

Суп из плавленого сырка: обед из разряда "нет ничего проще и быстрее"

1:27
Еда

Суп с плавленым сырком — это вкусное и сытное блюдо, которое выручит, когда обед нужен прямо здесь и сейчас. Несмотря на простоту приготовления, он получается вкусным!

Суп из плавленого сырка: обед из разряда "нет ничего проще и быстрее"
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты для сырного супа:

  • морковь — 1 штука;
  • картофель — 2 штуки;
  • лук — 1 штука;
  • плавленый сырок "Дружба" — 1 штука или 90 грамм;
  • растительное масло для жарки — 1 столовая ложка;
  • соль и перец по вкусу.

Пошаговый способ приготовления:

  1. Подготовьте овощи: очистите их от кожуры и тщательно промойте.
  2. Разрежьте морковь и лук пополам.
  3. В кастрюлю налейте холодную воду (1,5-2 литра), положите половинки моркови и лука. Поставьте на сильный огонь.
  4. Натрите морковь на тёрке, нарежьте лук и обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом (примерно 1 столовая ложка).
  5. Нарежьте картофель кубиками размером 1,5-2 сантиметра.
  6. Когда вода в кастрюле закипит, добавьте картошку и варите до готовности.
  7. Добавьте зажарку и плавленый сырок в суп. Посолите и поперчите по вкусу.
  8. Тщательно перемешайте суп и раздавите нерастворившиеся кусочки сыра ложкой, чтобы усилить сливочный вкус.
  9. Готовый суп можно украсить зеленью и подавать горячим.

Уточнения

Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду
Ближний Восток
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Аудио 
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
БПЛА Гербера. Угроза с неба, пришедшая на смену беспилотникам Герань Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Суп из плавленого сырка: обед из разряда "нет ничего проще и быстрее"
Природные средства от простуды и гриппа для крепкого иммунитета
Рубль и юань доминируют в расчётах между Россией и Китаем
В здоровом теле здоровый дух: как сохранить красоту и здоровье
Природные методы борьбы с тошнотой: что стоит попробовать
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Мэр Геленджика пригласил туристов в город
Акции Nike рухнули после заявлений о смене стратегии компании
Юрист Анцелиович: после отклонения апелляции Валиевой больше её сторона ничего не может сделать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.