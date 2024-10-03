Спагетти с курицей в сметанном соусе: быстрый и вкусный ужин, который выручит многих хозяек

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Спагетти с курицей в сметанном соусе — идеальное блюдо для ужина! И готовить его очень просто!

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, CC BY-SA 2.0

Чтобы приготовить спагетти с курицей в сметанном соусе, вам потребуются следующие ингредиенты:

300 г спагетти;

2 куриные грудки;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

200 г сметаны;

50 г сливочного масла;

соль и перец по вкусу.

Следуйте этим шагам:

Приготовьте спагетти согласно инструкции на упаковке и отложите их в сторону. Нарежьте куриную грудку на небольшие кусочки и обжарьте их на сливочном масле до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и чеснок к курице и обжарьте всё вместе до мягкости лука. Добавьте сметану и перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте приготовленные спагетти в сковороду с соусом и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Готовьте ещё несколько минут на среднем огне, чтобы спагетти пропитались соусом и стали более ароматными. Подавайте спагетти с курицей в сметанном соусе горячими, украсив свежей зеленью или тёртым сыром по желанию.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.





Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

