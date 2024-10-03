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Спагетти с курицей в сметанном соусе: быстрый и вкусный ужин, который выручит многих хозяек

1:12
Еда

Спагетти с курицей в сметанном соусе — идеальное блюдо для ужина! И готовить его очень просто!

Спагетти с курицей в сметанном соусе: быстрый и вкусный ужин, который выручит многих хозяек
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, CC BY-SA 2.0

Чтобы приготовить спагетти с курицей в сметанном соусе, вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 300 г спагетти;
  • 2 куриные грудки;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 200 г сметаны;
  • 50 г сливочного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Следуйте этим шагам:

  1. Приготовьте спагетти согласно инструкции на упаковке и отложите их в сторону.
  2. Нарежьте куриную грудку на небольшие кусочки и обжарьте их на сливочном масле до золотистой корочки.
  3. Добавьте нарезанный лук и чеснок к курице и обжарьте всё вместе до мягкости лука.
  4. Добавьте сметану и перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Добавьте приготовленные спагетти в сковороду с соусом и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Готовьте ещё несколько минут на среднем огне, чтобы спагетти пропитались соусом и стали более ароматными.
  6. Подавайте спагетти с курицей в сметанном соусе горячими, украсив свежей зеленью или тёртым сыром по желанию.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
 

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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