Спагетти с курицей в сметанном соусе: быстрый и вкусный ужин, который выручит многих хозяек

Спагетти с курицей в сметанном соусе — идеальное блюдо для ужина! И готовить его очень просто!
Чтобы приготовить спагетти с курицей в сметанном соусе, вам потребуются следующие ингредиенты:
Следуйте этим шагам:
Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
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