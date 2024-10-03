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Сметанное желе с ягодами: нежный и лёгкий десерт, в котором совсем немного калорий

0:59
Еда

Сметанное желе — это нежный и лёгкий десерт, который станет прекрасным завершением любого вечера. Этот десерт прост в приготовлении и может быть украшен различными ягодами, что придаст ему яркость и неповторимый вкус.

Сметанное желе с ягодами: нежный и лёгкий десерт, в котором совсем немного калорий
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • сметана — 350 г;
  • желатин — 15 г;
  • сахар — 100 г;
  • вода кипячёная — 100 мл;
  • ягоды (свежие или замороженные) — 100 г.

Приготовление:

  1. Замочите желатин в холодной воде на 30 минут.
  2. Сварите сахарный сироп, используя 2 столовые ложки воды и сахар.
  3. Подогрейте желатин на водяной бане или в микроволновой печи до жидкого состояния.
  4. Смешайте сметану, тёплый сироп и желатин.
  5. Разлейте смесь по формам и добавьте ягоды.
  6. Оставьте желе застывать на 1-2 часа.
  7. Аккуратно достаньте желе из форм и украсьте ягодами перед подачей.

Уточнения

Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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