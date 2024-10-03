Сметанное желе с ягодами: нежный и лёгкий десерт, в котором совсем немного калорий

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Сметанное желе — это нежный и лёгкий десерт, который станет прекрасным завершением любого вечера. Этот десерт прост в приготовлении и может быть украшен различными ягодами, что придаст ему яркость и неповторимый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

сметана — 350 г;

желатин — 15 г;

сахар — 100 г;

вода кипячёная — 100 мл;

ягоды (свежие или замороженные) — 100 г.

Приготовление:

Замочите желатин в холодной воде на 30 минут. Сварите сахарный сироп, используя 2 столовые ложки воды и сахар. Подогрейте желатин на водяной бане или в микроволновой печи до жидкого состояния. Смешайте сметану, тёплый сироп и желатин. Разлейте смесь по формам и добавьте ягоды. Оставьте желе застывать на 1-2 часа. Аккуратно достаньте желе из форм и украсьте ягодами перед подачей.

Уточнения

Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.



Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

