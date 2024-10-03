Сметанное желе с ягодами: нежный и лёгкий десерт, в котором совсем немного калорий

Сметанное желе — это нежный и лёгкий десерт, который станет прекрасным завершением любого вечера. Этот десерт прост в приготовлении и может быть украшен различными ягодами, что придаст ему яркость и неповторимый вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
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