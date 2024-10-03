Вкусный, густой и очень ароматный: крем-суп из шампиньонов с картофелем

Грибной крем-суп — это изысканное и ароматное блюдо, которое покорит сердца всех любителей вкусной и здоровой пищи. Этот суп готовится из шампиньонов, картофеля, лука и чеснока, а также овощного бульона, сливок и оливкового масла. Процесс приготовления прост и понятен, а результат превзойдёт все ожидания.
Ингредиенты для грибного крем-супа:
Приготовление:
Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
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