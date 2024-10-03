Вкусный, густой и очень ароматный: крем-суп из шампиньонов с картофелем

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибной крем-суп — это изысканное и ароматное блюдо, которое покорит сердца всех любителей вкусной и здоровой пищи. Этот суп готовится из шампиньонов, картофеля, лука и чеснока, а также овощного бульона, сливок и оливкового масла. Процесс приготовления прост и понятен, а результат превзойдёт все ожидания.

Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для грибного крем-супа:

шампиньоны — 500 г;

картофель — 2 штуки;

лук — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

овощной бульон — 3 стакана;

сливки — 1 стакан;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль и перец по вкусу;

свежая зелень (по желанию).

Приготовление:

Разогрейте оливковое масло в кастрюле и обжарьте на нём мелко рубленные лук и чеснок, пока они не станут мягкими. Добавьте нарезанные шампиньоны и обжаривайте их вместе с луком и чесноком в течение 5–7 минут. Положите нарезанный картофель и залейте овощным бульоном. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 15 минут, пока картофель не станет мягким. Пюрируйте суп с помощью блендера. Добавьте сливки, перемешайте и доведите до кипения. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью (по желанию).

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.



Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

