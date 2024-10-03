Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты приготовления домашнего рафа: простой способ насладиться вкусом
Фигурист Энберт рассказал о настроении Валиевой во время дисквалификации
Почему покрышки изнашиваются быстро и как этого избежать
Сметанное желе с ягодами: нежный и лёгкий десерт, в котором совсем немного калорий
Акционеры Red Bull остались без крупных выплат впервые за четыре года
В Перми создали цемент для скважин с самовосстанавливающейся структурой
Задержан похититель кенгуру из российских зоопарков
Россияне рассказали, каким они видят идеальный офис
Как выпрямить волосы без утюжка: простые и эффективные методы

Вкусный, густой и очень ароматный: крем-суп из шампиньонов с картофелем

1:24
Еда

Грибной крем-суп — это изысканное и ароматное блюдо, которое покорит сердца всех любителей вкусной и здоровой пищи. Этот суп готовится из шампиньонов, картофеля, лука и чеснока, а также овощного бульона, сливок и оливкового масла. Процесс приготовления прост и понятен, а результат превзойдёт все ожидания.

Вкусный, густой и очень ароматный: крем-суп из шампиньонов с картофелем
Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для грибного крем-супа:

  • шампиньоны — 500 г;
  • картофель — 2 штуки;
  • лук — 1 штука;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • овощной бульон — 3 стакана;
  • сливки — 1 стакан;
  • оливковое масло — 2 столовые ложки;
  • соль и перец по вкусу;
  • свежая зелень (по желанию).

Приготовление:

  1. Разогрейте оливковое масло в кастрюле и обжарьте на нём мелко рубленные лук и чеснок, пока они не станут мягкими.
  2. Добавьте нарезанные шампиньоны и обжаривайте их вместе с луком и чесноком в течение 5–7 минут.
  3. Положите нарезанный картофель и залейте овощным бульоном. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 15 минут, пока картофель не станет мягким.
  4. Пюрируйте суп с помощью блендера.
  5. Добавьте сливки, перемешайте и доведите до кипения.
  6. Посолите и поперчите по вкусу.
  7. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью (по желанию).

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Экономика и бизнес
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США Аудио 
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке
Садоводство, цветоводство
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке Аудио 
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами

Город Угледар вернулся домой, в Россию. И это — главное событие прошедшего дня не только на Южнодонецком направлении, но и всей СВО.

Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
БПЛА Гербера. Угроза с неба, пришедшая на смену беспилотникам Герань Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Задержан похититель кенгуру из российских зоопарков
Россияне рассказали, каким они видят идеальный офис
Как выпрямить волосы без утюжка: простые и эффективные методы
Как зубная паста помогает в уходе за автомобилем
Практическое применение крахмала в уходе за автомобилем
Российские учёные открыли перспективы для более ёмких аккумуляторов
Секреты приготовления рваного мяса: рецепт для мультиварки
Франция опережает Германию в снижении цен на электроэнергию
Вкусный, густой и очень ароматный: крем-суп из шампиньонов с картофелем
Контроль мимики: секрет молодости от врача-косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.