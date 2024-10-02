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Шеф-повар рассказал, как приготовить аппетитное фондю на сливках с двумя видами сыра

1:01
Еда

Кулинарный эксперт Андрей Чернышев рассказал о вкусном рецепте фондю со сливками. Это блюдо готовить совсем несложно, но как приятно макать в него кусочки мяса, курицы, рыбы, багета или овощей!

Шеф-повар рассказал, как приготовить аппетитное фондю на сливках с двумя видами сыра
Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa, PDM

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 граммов сулугуни,
  • 300 г твёрдого сыра,
  • 200 миллилитров сливок,
  • 1,5 столовые ложки муки,
  • один зубчик чеснока,
  • перец, мускатный орех и другие специи по вкусу.

Чернышев отметил в разговоре со "Спорт-Экспрессом", что солоноватый вкус сулугуни прекрасно сочетается с твёрдым сыром, а сливки придают блюду мягкость.

Чтобы приготовить фондю, нужно довести сливки до кипения, добавить натёртые сыры, перемешать до однородной массы, всыпать просеянную муку и варить ещё одну минуту. Затем следует добавить измельчённый чеснок и специи. Фондю готово!

Уточнения

Фондю́ (фр. fondue — растопленный, расплавленный, тянущийся) — национальное блюдо швейцарской кухни, также распространённое в граничащих с Швейцарией районах Франции и Италии. 

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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