Шеф-повар рассказал, как приготовить аппетитное фондю на сливках с двумя видами сыра

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Кулинарный эксперт Андрей Чернышев рассказал о вкусном рецепте фондю со сливками. Это блюдо готовить совсем несложно, но как приятно макать в него кусочки мяса, курицы, рыбы, багета или овощей!

Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa, PDM

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 граммов сулугуни,

300 г твёрдого сыра,

200 миллилитров сливок,

1,5 столовые ложки муки,

один зубчик чеснока,

перец, мускатный орех и другие специи по вкусу.

Чернышев отметил в разговоре со "Спорт-Экспрессом", что солоноватый вкус сулугуни прекрасно сочетается с твёрдым сыром, а сливки придают блюду мягкость.

Чтобы приготовить фондю, нужно довести сливки до кипения, добавить натёртые сыры, перемешать до однородной массы, всыпать просеянную муку и варить ещё одну минуту. Затем следует добавить измельчённый чеснок и специи. Фондю готово!

Уточнения

Фондю́ (фр. fondue — растопленный, расплавленный, тянущийся) — национальное блюдо швейцарской кухни, также распространённое в граничащих с Швейцарией районах Франции и Италии.



Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

