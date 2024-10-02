Шеф-повар рассказал, как приготовить аппетитное фондю на сливках с двумя видами сыра

Кулинарный эксперт Андрей Чернышев рассказал о вкусном рецепте фондю со сливками. Это блюдо готовить совсем несложно, но как приятно макать в него кусочки мяса, курицы, рыбы, багета или овощей!
Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
Чернышев отметил в разговоре со "Спорт-Экспрессом", что солоноватый вкус сулугуни прекрасно сочетается с твёрдым сыром, а сливки придают блюду мягкость.
Чтобы приготовить фондю, нужно довести сливки до кипения, добавить натёртые сыры, перемешать до однородной массы, всыпать просеянную муку и варить ещё одну минуту. Затем следует добавить измельчённый чеснок и специи. Фондю готово!
Фондю́ (фр. fondue — растопленный, расплавленный, тянущийся) — национальное блюдо швейцарской кухни, также распространённое в граничащих с Швейцарией районах Франции и Италии.
Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.
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