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Главные ошибки при приготовлении домашнего кофе: как качество воды и температура влияют на вкус напитка

1:27
Еда

Умение приготовить вкусный кофе — это почти обязательный навык в современном мире, ведь этот напиток пользуется невероятной популярностью.

Главные ошибки при приготовлении домашнего кофе: как качество воды и температура влияют на вкус напитка
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Но далеко не всегда есть возможность сразу отправиться в кофейню, чтобы насладиться хорошей чашкой кофе. К тому же, регулярные визиты могут ударить по бюджету.

Поэтому полезно знать основные ошибки, которые чаще всего допускаются при приготовлении кофе дома, и которые могут испортить его вкус.

Отсутствие кофемолки

Покупка молотого кофе кажется удобной — она упрощает процесс приготовления. Однако мало кто задумывается, что значительная часть аромата и насыщенного вкуса теряется сразу после помола.

Чтобы добиться действительно качественного напитка, лучше перемалывать зерна непосредственно перед варкой.

Некачественная вода

Если для приготовления кофе использовать воду из-под крана, напиток будет далек от идеала. Неочищенная вода заметно ухудшает вкус кофе. Лучше всего использовать фильтрованную воду или покупать бутилированную.

Неправильная температура воды

Независимо от того, какой метод приготовления вы выбрали, важно следить за температурой воды. Если она нагреется выше 96 градусов, кофе утратит свой аромат и насыщенность. Не стоит использовать кипяток — дайте воде немного остыть перед заливкой.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Главные ошибки при приготовлении домашнего кофе: как качество воды и температура влияют на вкус напитка
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