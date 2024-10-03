Простые секреты для приготовления картошки с хрустящей корочкой

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Между неудачным блюдом и золотистой картошкой лежат всего несколько простых секретов, которые помогут вам добиться идеального результата.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Идеальный картофель должен иметь хрустящую, румяную корочку — именно это часто становится испытанием для начинающих поваров, у которых картошка больше похожа на "жареное пюре".

Секреты приготовления:

Минимум помешиваний

Картофель следует мешать не более 3-4 раз. Причем первую попытку лучше немного отложить. Излишнее помешивание разрушает структуру и приводит к неаппетитной, кашеобразной консистенции.

Посолить в конце

Опытные повара рекомендуют солить картофель в самом конце приготовления. Если соль добавить слишком рано, картофель выделяет сок, который, смешиваясь с маслом, создает эффект тушения. В итоге картошка станет мягкой и жирной, а не хрустящей.

Удалите лишний крахмал

Чтобы получить идеальную хрустящую корочку, перед жаркой нужно избавиться от лишнего крахмала. Для этого нарезанный картофель следует замочить в холодной воде на 15-20 минут.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

