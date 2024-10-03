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Как приготовить рис со шпинатом и чесноком на обед или ужин

0:49
Еда

Приготовить рис со шпинатом и чесноком довольно просто. Понадобится совсем немного времени, а также желание. Раскрываем рецепт блюда.

Как приготовить рис со шпинатом и чесноком на обед или ужин
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Длиннозёрный рис  — 200 г
  • Шпинат — 200 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Горячая вода — 300 мл
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нашинковать листья шпината.
  2. Пропустить чеснок через пресс.
  3. Растопить сливочное масло на сковороде. Добавить рис. Посолить. Жарить в течение 2-х минут, помешивая. 
  4. Влить 300 миллилитров кипятка. Добавить к рису шпинат и чеснок. Готовить на среднем огне в течение 20 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Шпина́т огоро́дный — однолетнее травянистое растение. Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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