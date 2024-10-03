Как приготовить рис со шпинатом и чесноком на обед или ужин

Приготовить рис со шпинатом и чесноком довольно просто. Понадобится совсем немного времени, а также желание. Раскрываем рецепт блюда.
Шпина́т огоро́дный — однолетнее травянистое растение. Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.
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