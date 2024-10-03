Как приготовить рис со шпинатом и чесноком на обед или ужин

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Приготовить рис со шпинатом и чесноком довольно просто. Понадобится совсем немного времени, а также желание. Раскрываем рецепт блюда.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Длиннозёрный рис — 200 г

Шпинат — 200 г

Сливочное масло — 30 г

Чеснок — 3 зубчика

Горячая вода — 300 мл

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нашинковать листья шпината. Пропустить чеснок через пресс. Растопить сливочное масло на сковороде. Добавить рис. Посолить. Жарить в течение 2-х минут, помешивая. Влить 300 миллилитров кипятка. Добавить к рису шпинат и чеснок. Готовить на среднем огне в течение 20 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Шпина́т огоро́дный — однолетнее травянистое растение. Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.

