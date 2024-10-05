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Как приготовить новый салат на замену Оливье — пошаговый рецепт

1:10
Еда

С наступлением холодов на столе появляются более калорийные блюда, чтобы согреться и поддержать иммунитет. В этот период особенно приятно приготовить что-то необычное, например, альтернативу классическому салату Оливье.

Как приготовить новый салат на замену Оливье — пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Необходимые ингредиенты:

  • картофель — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соленые огурцы — 2-3 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • ветчина — 200 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • зеленый горошек — 4 ст. л.

Как готовить:

  1. Отварите в мундире картофель и морковь, яйца сварите вкрутую.
  2. Очистите болгарский перец от семян и нарежьте кубиками, стараясь не крупнее остальных ингредиентов.
  3. Очистите и нарежьте кубиками вареные овощи и яйца. Аналогично нарежьте огурцы и ветчину.
  4. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом.
  5. Перед подачей салат нужно охладить.

Этот салат станет свежим и интересным вариантом для праздничного стола или семейного ужина.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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