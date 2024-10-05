Как приготовить новый салат на замену Оливье — пошаговый рецепт

С наступлением холодов на столе появляются более калорийные блюда, чтобы согреться и поддержать иммунитет. В этот период особенно приятно приготовить что-то необычное, например, альтернативу классическому салату Оливье.
Необходимые ингредиенты:
Как готовить:
Этот салат станет свежим и интересным вариантом для праздничного стола или семейного ужина.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.