Как приготовить новый салат на замену Оливье — пошаговый рецепт

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

С наступлением холодов на столе появляются более калорийные блюда, чтобы согреться и поддержать иммунитет. В этот период особенно приятно приготовить что-то необычное, например, альтернативу классическому салату Оливье.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Необходимые ингредиенты:

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

соленые огурцы — 2-3 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

ветчина — 200 г;

майонез — 2 ст. л.;

зеленый горошек — 4 ст. л.

Как готовить:

Отварите в мундире картофель и морковь, яйца сварите вкрутую. Очистите болгарский перец от семян и нарежьте кубиками, стараясь не крупнее остальных ингредиентов. Очистите и нарежьте кубиками вареные овощи и яйца. Аналогично нарежьте огурцы и ветчину. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом. Перед подачей салат нужно охладить.

Этот салат станет свежим и интересным вариантом для праздничного стола или семейного ужина.