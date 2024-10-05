Многие гурманы полагают, что существует всего один способ приготовить яичницу-болтунью: смешать яйца с молоком или сливками, посолить и вылить на разогретую сковороду, постоянно помешивая до получения нежной массы. Однако профессиональные повара предлагают другой метод, который делает блюдо более нежным и воздушным.
Большинство любителей готовят яичницу-болтунью на постоянном сильном огне. Профессионалы же чередуют приготовление на сильном огне с периодами, когда сковорода остывает. Такой подход позволяет получить нежную, воздушную консистенцию.
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.