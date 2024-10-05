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Яичница-болтунья как из ресторана: метод "включить и выключить" для идеальной текстуры

1:15
Еда

Многие гурманы полагают, что существует всего один способ приготовить яичницу-болтунью: смешать яйца с молоком или сливками, посолить и вылить на разогретую сковороду, постоянно помешивая до получения нежной массы. Однако профессиональные повара предлагают другой метод, который делает блюдо более нежным и воздушным.

Яичница-болтунья как из ресторана: метод "включить и выключить" для идеальной текстуры
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Суть метода "включить и выключить"

Большинство любителей готовят яичницу-болтунью на постоянном сильном огне. Профессионалы же чередуют приготовление на сильном огне с периодами, когда сковорода остывает. Такой подход позволяет получить нежную, воздушную консистенцию.

Пошаговый рецепт:

  1. Начните готовить на сильном огне. Разбейте яйца в миску, добавьте молоко или сливки и соль, слегка перемешайте и вылейте на разогретую сковороду. Помешивайте смесь.
  2. Через 30 секунд снимите сковороду с огня, продолжая помешивать яйца на остывающей поверхности.
  3. Спустя 10 секунд верните сковороду на огонь и повторите процесс. За время готовки всего три таких цикла обеспечат мягкую и аппетитную яичницу-болтунью.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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