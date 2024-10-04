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Идеальный гороховый суп за 15 минут — быстро и вкусно

1:12
Еда

Гороховый суп любят многие, но готовят его нечасто из-за длительного времени варки. Однако есть способ быстро приготовить это блюдо, заменив основной ингредиент — колотый горох.

Идеальный гороховый суп за 15 минут — быстро и вкусно
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Как быстро сварить гороховый суп

Вместо привычного колотого гороха используйте гороховое пюре из хлопьев, которое можно найти в магазинах. На упаковке часто указано, что хлопья не требуют варки. Их нужно добавлять за пару минут до готовности супа.

Пошаговый рецепт:

  • Сначала подготовьте бульон. Подойдет мясной или куриный.
  • Добавьте нарезанные овощи: картофель, лук и морковь.
  • Как только картофель будет почти готов, добавьте хлопья горохового пюре согласно инструкции на упаковке.
  • Оставьте суп на огне еще на 3 минуты. Затем добавьте зелень и копченый бекон для аромата.

Ваш суп готов! Подавайте горячим.

Гороховая каша за 5 минут

Для приготовления каши все еще проще: залейте хлопья кипятком, перемешайте и оставьте на 5 минут. Быстро и вкусно — готовая гороховая каша на столе!

Уточнения

Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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