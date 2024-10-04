Идеальный гороховый суп за 15 минут — быстро и вкусно

Гороховый суп любят многие, но готовят его нечасто из-за длительного времени варки. Однако есть способ быстро приготовить это блюдо, заменив основной ингредиент — колотый горох.
Вместо привычного колотого гороха используйте гороховое пюре из хлопьев, которое можно найти в магазинах. На упаковке часто указано, что хлопья не требуют варки. Их нужно добавлять за пару минут до готовности супа.
Пошаговый рецепт:
Ваш суп готов! Подавайте горячим.
Для приготовления каши все еще проще: залейте хлопья кипятком, перемешайте и оставьте на 5 минут. Быстро и вкусно — готовая гороховая каша на столе!
Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.
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