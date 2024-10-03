Быстрые идеи для завтрака: вкусные и простые блюда

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Творог с фруктами

Сочетайте творог с фруктами на ваш выбор, такими как кусочки ананаса или банана. Для дополнительного хруста добавьте горсть миндаля или грецких орехов.

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Кесадилья на завтрак

Взбейте яичницу с любимыми овощами и сыром. Выложите смесь на цельнозерновую лепешку, сложите ее пополам и готовьте, пока сыр не расплавится. Сверху полейте сальсой для дополнительного аромата.

Овсяные хлопья

Смешайте овсяные хлопья с молоком и добавьте ложку греческого йогурта для кремообразной консистенции.

Оставьте в холодильнике на ночь. Утром сверху посыпьте измельченными орехами, сухофруктами или сбрызните кленовым сиропом.

Тост из сладкого картофеля

Нарежьте сладкий картофель вдоль и поджарьте, пока он не будет готов. Сверху намажьте миндальным маслом и в завершение посыпьте корицей. Этот завтрак не только вкусный, но и насыщенный питательными веществами.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.



Кесади́лья (исп. quesadilla; от исп. queso — «сыр» и исп. tortilla — «тортилья») — блюдо мексиканской кухни, состоящее из пшеничной или кукурузной тортильи, наполненной сыром.



