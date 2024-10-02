Будет глаз-алмаз: офтальмолог назвала продукты для поддержания остроты зрения

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Главным фактором, снижающим остроту зрения, является чрезмерная нагрузка на глаза, рассказала изданию "Подмосковье сегодня" врач-офтальмолог Юлия Колоколова. Эксперт посоветовала для поддержания здорового зрения обязательно включить в рацион помидоры и хурму.

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По словам врача, негативное влияние на глаза оказывают длительное пользование телефоном, планшетом или компьютером. Причина в том, что когда человек смотрит в экран, у него сокращается процесс моргания. Чтобы снизить нагрузку на зрение, Колоколова рекомендовала ограничить время, проведённое в гаджетах.

Специалист отметила, что богатая йодом хурма благотворно влияет на здоровье глаз, а тыква и жёлтые помидоры содержат лютеин, который тоже помогает поддерживать остроту зрения.

Уточнения

Острота зрения — способность глаза раздельно воспринимать две точки, расположенные друг от друга на минимальном условном расстоянии.



Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

