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Будет глаз-алмаз: офтальмолог назвала продукты для поддержания остроты зрения

0:52
Еда

Главным фактором, снижающим остроту зрения, является чрезмерная нагрузка на глаза, рассказала изданию "Подмосковье сегодня" врач-офтальмолог Юлия Колоколова. Эксперт посоветовала для поддержания здорового зрения обязательно включить в рацион помидоры и хурму.

Будет глаз-алмаз: офтальмолог назвала продукты для поддержания остроты зрения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам врача, негативное влияние на глаза оказывают длительное пользование телефоном, планшетом или компьютером. Причина в том, что когда человек смотрит в экран, у него сокращается процесс моргания. Чтобы снизить нагрузку на зрение, Колоколова рекомендовала ограничить время, проведённое в гаджетах. 

Специалист отметила, что богатая йодом хурма благотворно влияет на здоровье глаз, а тыква и жёлтые помидоры содержат лютеин, который тоже помогает поддерживать остроту зрения.

Уточнения

Острота зрения — способность глаза раздельно воспринимать две точки, расположенные друг от друга на минимальном условном расстоянии.

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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