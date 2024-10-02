Оптимальная цель: диетолог рассказала, сколько сахара можно съедать каждый день

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Полный отказ от сахара необязателен, но его потребление должно быть ограничено 10% от ежедневного рациона, рассказала в эфире Радио 1 врач-диетолог Наталья Павлюк.

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Ещё более здоровым считается показатель 5% от дневного рациона, добавила специалист. Так, при потреблении 2 тысяч калорий в день можно съесть 50 граммов (то есть 200 калорий) сладких продуктов, привела она пример.

Павлюк призвала стремиться к потреблению максимум 25 граммов сахара в день. Учитывать нужно не только чистый сахар, но и содержащие его продукты, такие как хлеб, печенье, соки и т. д.

По словам диетолога, здоровой альтернативы сахару нет. Те, кто стремится к полезному питанию, могут заменить рафинад фруктами и ягодами, посоветовала эксперт.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.



Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.



Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

