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Оптимальная цель: диетолог рассказала, сколько сахара можно съедать каждый день

0:53
Еда

Полный отказ от сахара необязателен, но его потребление должно быть ограничено 10% от ежедневного рациона, рассказала в эфире Радио 1 врач-диетолог Наталья Павлюк.

Оптимальная цель: диетолог рассказала, сколько сахара можно съедать каждый день
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ещё более здоровым считается показатель 5% от дневного рациона, добавила специалист. Так, при потреблении 2 тысяч калорий в день можно съесть 50 граммов (то есть 200 калорий) сладких продуктов, привела она пример.

Павлюк призвала стремиться к потреблению максимум 25 граммов сахара в день. Учитывать нужно не только чистый сахар, но и содержащие его продукты, такие как хлеб, печенье, соки и т. д.

По словам диетолога, здоровой альтернативы сахару нет. Те, кто стремится к полезному питанию, могут заменить рафинад фруктами и ягодами, посоветовала эксперт.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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