Как приготовить восхитительные кабачки с корейской морковью и кинзой

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного блюда — жареных кабачков с корейской морковью и кинзой. Приготовить их довольно просто. Рассказываем, как именно.
Морковь по-корейски — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.