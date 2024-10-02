Как приготовить восхитительные кабачки с корейской морковью и кинзой

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Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного блюда — жареных кабачков с корейской морковью и кинзой. Приготовить их довольно просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com by 8photo, PDM

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт.

Корейская морковь — 250 г

Чеснок — 3 зубчика

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Кинза — по вкусу

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарезать кабачок кружочками. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть. Посыпать кусочки кабачка солью и прожарить их. Нашинковать кинзу. Пропустить чеснок через пресс. Выложить кабачки на тарелку. Выдавить на них немного майонеза. Добавить чеснок и корейскую морковь. Присыпать кинзой.

Уточнения

Морковь по-корейски — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ.

