Рецепт домашней кокосовой пасты с белым шоколадом — понадобится 3 ингредиента

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Для приготовления кокосовой пасты с белым шоколадом понадобится всего 3 ингредиента. Угощение можно мазать на хлеб или подавать с блинами. Раскрываем рецепт этого вкуснейшего блюда.

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Ингредиенты:

Сливки — 100 мл

Белый шоколад — 100 г

Кокосовая стружка — 60 г

Приготовление:

Налить сливки в кастрюлю. Прогреть. Разломать белый шоколад на кусочки. Добавить в горячие сливки. Мешать до растворения шоколада. Всыпать кокосовую стружку. Перемешать. Переложить получившуюся массу в ёмкость. Плотно затянуть плёнкой или накрыть крышкой. Убрать в холодильник на 10 часов. Приятного аппетита!

Уточнения

Кокосовая стружка — продукт, полученный в результате измельчения, сушки и очистки внутренней части кокосового ореха.

