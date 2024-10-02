Рецепт домашней кокосовой пасты с белым шоколадом — понадобится 3 ингредиента

Для приготовления кокосовой пасты с белым шоколадом понадобится всего 3 ингредиента. Угощение можно мазать на хлеб или подавать с блинами. Раскрываем рецепт этого вкуснейшего блюда.
Кокосовая стружка — продукт, полученный в результате измельчения, сушки и очистки внутренней части кокосового ореха.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.