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Рецепт домашней кокосовой пасты с белым шоколадом — понадобится 3 ингредиента

0:48
Еда

Для приготовления кокосовой пасты с белым шоколадом понадобится всего 3 ингредиента. Угощение можно мазать на хлеб или подавать с блинами. Раскрываем рецепт этого вкуснейшего блюда.

Рецепт домашней кокосовой пасты с белым шоколадом — понадобится 3 ингредиента
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Сливки — 100 мл
  • Белый шоколад — 100 г
  • Кокосовая стружка — 60 г

Приготовление:

  1. Налить сливки в кастрюлю. Прогреть.
  2. Разломать белый шоколад на кусочки. Добавить в горячие сливки. Мешать до растворения шоколада.
  3. Всыпать кокосовую стружку. Перемешать.
  4. Переложить получившуюся массу в ёмкость. Плотно затянуть плёнкой или накрыть крышкой. Убрать в холодильник на 10 часов. Приятного аппетита!

Уточнения

Кокосовая стружка — продукт, полученный в результате измельчения, сушки и очистки внутренней части кокосового ореха.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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