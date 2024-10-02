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Как приготовить фриттату: простой рецепт омлета с моцареллой и зеленью

1:04
Еда

Необычное название блюда может отпугнуть и вызвать опасения из-за предполагаемой сложности рецепта. Однако первое впечатление часто бывает обманчивым. Стоит немного разобраться, и становится ясно, что всё не так сложно.

Как приготовить фриттату: простой рецепт омлета с моцареллой и зеленью
Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), PDM

Хороший пример — итальянский омлет фриттата.

Ингредиенты:

  • Сыровяленое или копчёное мясо — 100 г;
  • Сыр моцарелла — 100 г;
  • Вяленые помидоры — 20 г;
  • Базилик — 5 листиков;
  • Соль и перец — по вкусу;
  • Яйца — 8 шт.;
  • Оливковое масло — для жарки;
  • Маслины, оливки, руккола.

Пошаговый рецепт:

  1. Обжарьте мясо на оливковом масле до румяной корочки.
  2. Добавьте вяленые помидоры, нарезанную моцареллу и измельчённый базилик.
  3. Посолите, поперчите и залейте взбитыми яйцами. Поместите в разогретую духовку на 10 минут.
  4. Подавайте, разрезав на порции, посыпав свежими травами и зеленью, с оливками.

Уточнения

Фритта́та (фритата; итал. frittata) — итальянская яичница, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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