Как приготовить фриттату: простой рецепт омлета с моцареллой и зеленью

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Необычное название блюда может отпугнуть и вызвать опасения из-за предполагаемой сложности рецепта. Однако первое впечатление часто бывает обманчивым. Стоит немного разобраться, и становится ясно, что всё не так сложно.

Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), PDM

Хороший пример — итальянский омлет фриттата.

Ингредиенты:

Сыровяленое или копчёное мясо — 100 г;

Сыр моцарелла — 100 г;

Вяленые помидоры — 20 г;

Базилик — 5 листиков;

Соль и перец — по вкусу;

Яйца — 8 шт.;

Оливковое масло — для жарки;

Маслины, оливки, руккола.

Пошаговый рецепт:

Обжарьте мясо на оливковом масле до румяной корочки. Добавьте вяленые помидоры, нарезанную моцареллу и измельчённый базилик. Посолите, поперчите и залейте взбитыми яйцами. Поместите в разогретую духовку на 10 минут. Подавайте, разрезав на порции, посыпав свежими травами и зеленью, с оливками.

Уточнения

Фритта́та (фритата; итал. frittata) — итальянская яичница, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса.

