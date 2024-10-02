Как приготовить фриттату: простой рецепт омлета с моцареллой и зеленью

Необычное название блюда может отпугнуть и вызвать опасения из-за предполагаемой сложности рецепта. Однако первое впечатление часто бывает обманчивым. Стоит немного разобраться, и становится ясно, что всё не так сложно.
Хороший пример — итальянский омлет фриттата.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Фритта́та (фритата; итал. frittata) — итальянская яичница, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса.
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