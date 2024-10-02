Как приготовить ленивые сырники в микроволновке за 10 минут

Ленивые сырники в микроволновке — отличный вариант для тех, кто ценит время и не любит долго возиться на кухне. Если традиционные сырники требуют жарки или запекания, то здесь всё гораздо проще: никаких сковородок и духовок — готовка займёт всего около 10 минут. Чтобы порадовать семью этим десертом, вам понадобятся минимум продуктов и обычная микроволновая печь.
Ингредиенты:
Сперва разомните творог в миске до однородной консистенции, затем добавьте сахар, манку, яйцо и щепотку соли. Все ингредиенты следует хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса. После этого оставьте смесь на несколько минут — манка должна немного набухнуть, чтобы сырники были нежными.
По желанию в творог можно добавить изюм или любые другие сухофрукты. Если выбрали сухофрукты, перед добавлением их нужно промыть и распарить.
Когда масса готова, разложите её по формочкам для кексов, заполняя каждую наполовину. Это важно — во время готовки сырники немного поднимутся, и слишком заполненные формочки могут переполниться.
Далее поставьте формочки на тарелку и поместите в микроволновку. Включите её на мощность 700 Вт и готовьте 6-8 минут. Если сырники окажутся не полностью готовыми, сделайте двухминутный перерыв, а затем повторите процедуру.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона.
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