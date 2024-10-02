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Как приготовить ленивые сырники в микроволновке за 10 минут

1:38
Еда

Ленивые сырники в микроволновке — отличный вариант для тех, кто ценит время и не любит долго возиться на кухне. Если традиционные сырники требуют жарки или запекания, то здесь всё гораздо проще: никаких сковородок и духовок — готовка займёт всего около 10 минут. Чтобы порадовать семью этим десертом, вам понадобятся минимум продуктов и обычная микроволновая печь.

Как приготовить ленивые сырники в микроволновке за 10 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 300 г творога;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 3 ст. л. манки;
  • 1 яйцо;
  • щепотка соли.

Сперва разомните творог в миске до однородной консистенции, затем добавьте сахар, манку, яйцо и щепотку соли. Все ингредиенты следует хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса. После этого оставьте смесь на несколько минут — манка должна немного набухнуть, чтобы сырники были нежными.

По желанию в творог можно добавить изюм или любые другие сухофрукты. Если выбрали сухофрукты, перед добавлением их нужно промыть и распарить.

Когда масса готова, разложите её по формочкам для кексов, заполняя каждую наполовину. Это важно — во время готовки сырники немного поднимутся, и слишком заполненные формочки могут переполниться.

Далее поставьте формочки на тарелку и поместите в микроволновку. Включите её на мощность 700 Вт и готовьте 6-8 минут. Если сырники окажутся не полностью готовыми, сделайте двухминутный перерыв, а затем повторите процедуру.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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