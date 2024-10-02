Как приготовить ленивые сырники в микроволновке за 10 минут

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивые сырники в микроволновке — отличный вариант для тех, кто ценит время и не любит долго возиться на кухне. Если традиционные сырники требуют жарки или запекания, то здесь всё гораздо проще: никаких сковородок и духовок — готовка займёт всего около 10 минут. Чтобы порадовать семью этим десертом, вам понадобятся минимум продуктов и обычная микроволновая печь.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

300 г творога;

3 ст. л. сахара;

3 ст. л. манки;

1 яйцо;

щепотка соли.

Сперва разомните творог в миске до однородной консистенции, затем добавьте сахар, манку, яйцо и щепотку соли. Все ингредиенты следует хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса. После этого оставьте смесь на несколько минут — манка должна немного набухнуть, чтобы сырники были нежными.

По желанию в творог можно добавить изюм или любые другие сухофрукты. Если выбрали сухофрукты, перед добавлением их нужно промыть и распарить.

Когда масса готова, разложите её по формочкам для кексов, заполняя каждую наполовину. Это важно — во время готовки сырники немного поднимутся, и слишком заполненные формочки могут переполниться.

Далее поставьте формочки на тарелку и поместите в микроволновку. Включите её на мощность 700 Вт и готовьте 6-8 минут. Если сырники окажутся не полностью готовыми, сделайте двухминутный перерыв, а затем повторите процедуру.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.



Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона.

