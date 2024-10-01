Микроволновка безопасна: когда можно и нужно ею пользоваться

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня микроволновая печь стала незаменимым атрибутом практически каждой кухни. Она удобна, быстро разогревает еду и даже позволяет готовить некоторые блюда. Однако вопросы безопасности этой бытовой техники остаются предметом споров.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Противники микроволновок утверждают, что излучение, которое используется для нагрева пищи, может быть вредным для здоровья. Тем не менее, диетолог из США Пейдж Уэлш подчеркивает, что, если опасаться такого излучения, нужно тогда отказаться и от использования телевизора, мобильного телефона и светильников, ведь все эти устройства также "выпускают" неионизирующие лучи.

Неионизирующее излучение не представляет опасности для здоровья, отмечает специалист, ссылаясь на данные, опубликованные немецким изданием Heilpraxisnet. Вредным является ионизирующее излучение, которое в больших дозах может разрушать клетки. Такой тип излучения используется, например, в рентгеновских аппаратах, и именно поэтому частое прохождение подобных обследований не рекомендуется.

"Микроволновки безопасны, если они полностью исправны и используются по назначению. Неионизирующее излучение не изменяет молекулярную структуру пищи и не представляет угрозы здоровью", — заверяет специалист.

Опасность могут представлять только поврежденные микроволновки — например, с отслоившимся покрытием внутри или неисправной дверью.

Уточнения

В физике излучение — передача энергии в форме волн или частиц через пространство или через материальную среду. Это понятие включает в себя:



электромагнитное излучение — радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение и гамма-излучение (γ);