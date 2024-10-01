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Вредные последствия избытка соли: от стресса до гипертонии

1:10
Еда

Соль играет важную роль в нашем рационе не только как усилитель вкуса. Натрий, содержащийся в соли, необходим для правильного функционирования организма, включая поддержание баланса воды и электролитов. Однако важно помнить, что как дефицит, так и избыток соли могут быть опасны для здоровья, хотя переизбыток встречается значительно чаще.

Вредные последствия избытка соли: от стресса до гипертонии
Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), PDM

Причина в ультрапереработанных продуктах и привычке досаливать пищу. Нутрициолог Жанна Антонюк отмечает, что у многих людей солонка всегда под рукой во время еды, и это может приводить к различным проблемам: нарушениям работы вкусовых рецепторов, ухудшению сна и даже повышению уровня стресса.

Переизбыток соли также вызывает более серьезные проблемы со здоровьем, такие как гипертония и нарушения работы почек. Натрий задерживает воду в организме, что увеличивает нагрузку на сердце и повышает давление, напомнила эксперт.

Кроме того, привычка досаливать еду может способствовать развитию остеопороза. Соль вымывает кальций из костей, делая их более хрупкими.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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