Вредные последствия избытка соли: от стресса до гипертонии

Соль играет важную роль в нашем рационе не только как усилитель вкуса. Натрий, содержащийся в соли, необходим для правильного функционирования организма, включая поддержание баланса воды и электролитов. Однако важно помнить, что как дефицит, так и избыток соли могут быть опасны для здоровья, хотя переизбыток встречается значительно чаще.
Причина в ультрапереработанных продуктах и привычке досаливать пищу. Нутрициолог Жанна Антонюк отмечает, что у многих людей солонка всегда под рукой во время еды, и это может приводить к различным проблемам: нарушениям работы вкусовых рецепторов, ухудшению сна и даже повышению уровня стресса.
Переизбыток соли также вызывает более серьезные проблемы со здоровьем, такие как гипертония и нарушения работы почек. Натрий задерживает воду в организме, что увеличивает нагрузку на сердце и повышает давление, напомнила эксперт.
Кроме того, привычка досаливать еду может способствовать развитию остеопороза. Соль вымывает кальций из костей, делая их более хрупкими.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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