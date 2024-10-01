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Как кефир может стать причиной проблем с пищеварением

1:07
Еда

Кефир по праву считается полезным продуктом, однако его употребление в некоторых ситуациях может обернуться негативными последствиями. Об этом предупреждает хирург Александр Умнов.

Как кефир может стать причиной проблем с пищеварением
Фото: Freepik by freepik, PDM

Когда кефир долго стоит после открытия, его полезные свойства теряются. Полезные кисломолочные бактерии со временем погибают, а оставшиеся дрожжи приводят к брожению в желудочно-кишечном тракте. Такое брожение может вызвать вздутие живота и нарушения стула, что свидетельствует о дисбалансе микрофлоры кишечника.

Кроме того, из-за процесса брожения в кефире образуется небольшое количество алкоголя. Хотя дозы незначительны, этого может быть достаточно, чтобы навредить беременным, кормящим женщинам и маленьким детям.

С течением времени после открытия упаковки кефира повышается его кислотность, что делает его небезопасным для людей с гастритом и язвенной болезнью. Повышенная кислотность может вызвать изжогу, чрезмерное выделение желудочного сока и другие неприятные симптомы.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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