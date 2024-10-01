Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста карбонара — это классическое итальянское блюдо, которое сочетает в себе простоту и насыщенный вкус. Его часто заказывают в ресторанах, а также готовят дома, следуя традиционному рецепту. Вот один из самых аутентичных способов приготовления, но не беспокойтесь, если у вас нет всех ингредиентов — заменители отлично справятся с задачей.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Для приготовления карбонары вам понадобятся: спагетти, сыр пекорино романо, сыровяленые свиные щеки (гуанчиале), куриные яйца, оливковое масло, соль и черный перец.

Начните с того, чтобы нарезать гуанчиале на мелкие кусочки и обжарить его на оливковом масле до золотистой корочки. После обжарки положите мясо на бумажное полотенце, чтобы убрать излишний жир.

Далее отварите спагетти в подсоленной воде до состояния альденте. Слейте воду в отдельную емкость — она еще пригодится, а спагетти верните в кастрюлю.

Теперь взбейте три яйца и один дополнительный желток, добавьте натертый сыр пекорино романо и тщательно перемешайте. Эту смесь добавьте к горячим спагетти и аккуратно перемешайте, чтобы равномерно распределить соус.

В завершение добавьте соль, черный перец и обжаренный гуанчиале. Если паста кажется слишком густой, добавьте немного воды, в которой варились спагетти, чтобы достичь нужной консистенции.

Если у вас нет всех ингредиентов, не беда. Пекорино романо можно заменить любым твердым сыром, а вместо гуанчиале можно использовать вяленую свиную грудинку (панчетта) или даже обычную свиную грудинку с пряностями — вкус останется отличным.

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти с мелкими кусочками гуанчиале или панчетты (иногда заменяют на бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца. Этот соус доходит до полной готовности от тепла только что сваренной пасты.



