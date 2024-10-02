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Варенье из белого винограда с ликёром: необычное и нежное, а какой аромат

1:14
Еда

Насладиться деликатесом из сочного белого винограда, приправленным изысканным ликером Амаретто, — это как погружение в мир изысканных вкусов и ароматов. Предлагаю подарить себе мгновение удовольствия, погрузившись в процесс создания этого варенья, которое удивит вас своей неповторимой сладостью и лёгким ароматом лимона в каждой ложке.

Варенье из белого винограда с ликёром: необычное и нежное, а какой аромат
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты для приготовления варенья из белого винограда с ликёром Амаретто:

  • 1 кг белого винограда,
  • 400 г сахара,
  • Сок 1 лимона,
  • 60 мл ликера Амаретто.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте ягоды винограда, разрежьте и удалите косточки.
  2. В глубокую кастрюлю с толстым дном положите виноград, добавьте лимонный сок, сахар и оставьте в холодильнике примерно на 4 часа.
  3. Добавьте ликер, поставьте на небольшой огонь, дайте винограду кипения и варите 20 минут. Остудите, затем верните на слабый огонь и варите до желаемой консистенции.
  4. Готовое варенье разложите по горячим стерилизованным банкам и герметично закройте крышками или храните в холодильнике. Приятного аппетита!

 

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград.

Ликёр (через фр. liqueur, от лат. liquor — «жидкость») — ароматный, как правило, сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев и пряностей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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