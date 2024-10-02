Варенье из белого винограда с ликёром: необычное и нежное, а какой аромат

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Насладиться деликатесом из сочного белого винограда, приправленным изысканным ликером Амаретто, — это как погружение в мир изысканных вкусов и ароматов. Предлагаю подарить себе мгновение удовольствия, погрузившись в процесс создания этого варенья, которое удивит вас своей неповторимой сладостью и лёгким ароматом лимона в каждой ложке.

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Ингредиенты для приготовления варенья из белого винограда с ликёром Амаретто:

1 кг белого винограда,

400 г сахара,

Сок 1 лимона,

60 мл ликера Амаретто.

Приготовление:

Тщательно промойте ягоды винограда, разрежьте и удалите косточки. В глубокую кастрюлю с толстым дном положите виноград, добавьте лимонный сок, сахар и оставьте в холодильнике примерно на 4 часа. Добавьте ликер, поставьте на небольшой огонь, дайте винограду кипения и варите 20 минут. Остудите, затем верните на слабый огонь и варите до желаемой консистенции. Готовое варенье разложите по горячим стерилизованным банкам и герметично закройте крышками или храните в холодильнике. Приятного аппетита!

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград.



Ликёр (через фр. liqueur, от лат. liquor — «жидкость») — ароматный, как правило, сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев и пряностей.

