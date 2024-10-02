Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты. Эксперт рекомендует использовать кислые яблоки, которые сохраняют форму и не превращаются в пюре в процессе готовки.

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Галков также в беседе со "Спорт-Экспрессом" советует не снимать кожуру с яблок, так как она придаёт пирогу красивый цвет и аромат. Другие фрукты, такие как персики или груши, должны быть свежими и плотными, чтобы избежать превращения их в пюре.

Шарлотка готовится из жидкого теста, которое остаётся таким до помещения в духовку. Муку следует добавлять аккуратно и постепенно, чтобы избежать образования комков.

По словам Ярослава Галкова, шарлотку можно подавать с мороженым или взбитыми сливками. Однако лучше есть её сразу, пока она ещё тёплая. Хранение в холодильнике ухудшает вкус пирога, поэтому рекомендуется оставлять его при комнатной температуре на сутки.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

