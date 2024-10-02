Сливовый конфитюр с корицей и лимоном: густой и невероятно ароматный

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Горячий, ароматный конфитюр из спелых слив, с нотками корицы и освежающего лимона — что может быть лучше для утреннего завтрака или приятного чаепития! Давайте приготовим его вместе, следуя простым шагам и наслаждаясь процессом создания вкусного лакомства.

Фото: unsplash.com by Olia Gozha, PDM

Ингредиенты:

Сливы: 1000 г,

Сахар: 450 г,

Корица в палочках: 1 шт.,

Вода: 250 мл,

Лимон: 1 шт.

Инструкция:

Помойте сливы, разрежьте и выньте косточки. Вес слив выше указан в чистом виде. В глубокую кастрюлю положите сливы, добавьте сахар, палочку корицы, цедру лимона и воду. Доведите до кипения на среднем огне, варите, постоянно помешивая, пока сливы не станут мягкими. Удалите корицу из конфитюра. Используйте погружной блендер, чтобы измельчить массу. Поставьте снова на средний огонь и варите до нужной консистенции. Чтобы проверить готовность, используйте метод с блюдцем в морозильной камере (на блюдце, которое охладилось в морозилке, нужно капнуть немного конфитюра — если он полностью готов, он будет медленно сползать вниз). Остудите конфитюр, разложите его по сухим банкам и поставьте в холодильник. Приятного аппетита!

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).



Конфитю́р (фр. confiture от confire «варить в сахаре»), а также джем (англ. jam) — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наряду с вареньем и повидлом.

