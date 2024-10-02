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Сливовый конфитюр с корицей и лимоном: густой и невероятно ароматный

1:24
Еда

Горячий, ароматный конфитюр из спелых слив, с нотками корицы и освежающего лимона — что может быть лучше для утреннего завтрака или приятного чаепития! Давайте приготовим его вместе, следуя простым шагам и наслаждаясь процессом создания вкусного лакомства.

Сливовый конфитюр с корицей и лимоном: густой и невероятно ароматный
Фото: unsplash.com by Olia Gozha, PDM

Ингредиенты:

  • Сливы: 1000 г,
  • Сахар: 450 г,
  • Корица в палочках: 1 шт.,
  • Вода: 250 мл,
  • Лимон: 1 шт.

Инструкция:

  1. Помойте сливы, разрежьте и выньте косточки. Вес слив выше указан в чистом виде.
  2. В глубокую кастрюлю положите сливы, добавьте сахар, палочку корицы, цедру лимона и воду.
  3. Доведите до кипения на среднем огне, варите, постоянно помешивая, пока сливы не станут мягкими.
  4. Удалите корицу из конфитюра. Используйте погружной блендер, чтобы измельчить массу.
  5. Поставьте снова на средний огонь и варите до нужной консистенции. Чтобы проверить готовность, используйте метод с блюдцем в морозильной камере (на блюдце, которое охладилось в морозилке, нужно капнуть немного конфитюра — если он полностью готов, он будет медленно сползать вниз).
  6. Остудите конфитюр, разложите его по сухим банкам и поставьте в холодильник. Приятного аппетита!

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). 

Конфитю́р (фр. confiture от confire «варить в сахаре»), а также джем (англ. jam) — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наряду с вареньем и повидлом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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