Сливовый конфитюр с корицей и лимоном: густой и невероятно ароматный

Горячий, ароматный конфитюр из спелых слив, с нотками корицы и освежающего лимона — что может быть лучше для утреннего завтрака или приятного чаепития! Давайте приготовим его вместе, следуя простым шагам и наслаждаясь процессом создания вкусного лакомства.
Ингредиенты:
Инструкция:
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
Конфитю́р (фр. confiture от confire «варить в сахаре»), а также джем (англ. jam) — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наряду с вареньем и повидлом.
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