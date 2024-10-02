Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге
1:26
Суп-пюре из баклажанов — это восхитительное блюдо, которое обязательно понравится любителям баклажанов. Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Фото: freepik.com is licensed under public domain
- 500 г баклажанов;
- 3 помидора;
- 3 репчатых лука;
- 1 морковь;
- 500 мл бульона;
- 1 чайная ложка копчёной паприки;
- 0,5 чайной ложки сухого перца чили;
- 100 мл сливок 10-20%;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 чайная ложка белого сахара;
- зелень по вкусу.
Процесс приготовления:
- Очистите морковь, натрите её на крупной тёрке и обжарьте на растительном масле. Добавьте нарезанный лук и тушите всё вместе 2-3 минуты.
- Бланшируйте помидоры, очистите их от кожицы и нарежьте кубиками. Тушите их с луком и морковью ещё 3 минуты.
- Нарежьте баклажаны кубиками и добавьте их к помидорам.
- Влейте бульон.
- Накройте крышкой и тушите 15 минут.
- Добавьте паприку, перец чили, зелень, сливки, измельчённый чеснок и специи по вкусу. Если помидоры недостаточно сладкие, добавьте чайную ложку сахара.
- Прогрейте на слабом огне 2-3 минуты и снимите с огня.
- Дайте супу немного остыть и взбейте его погружным блендером.
- Разлейте суп по тарелкам и подавайте.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру