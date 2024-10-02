Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге

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Суп-пюре из баклажанов — это восхитительное блюдо, которое обязательно понравится любителям баклажанов. Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Фото: freepik.com is licensed under public domain

500 г баклажанов;

3 помидора;

3 репчатых лука;

1 морковь;

500 мл бульона;

1 чайная ложка копчёной паприки;

0,5 чайной ложки сухого перца чили;

100 мл сливок 10-20%;

2 зубчика чеснока;

1 чайная ложка белого сахара;

зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

Очистите морковь, натрите её на крупной тёрке и обжарьте на растительном масле. Добавьте нарезанный лук и тушите всё вместе 2-3 минуты. Бланшируйте помидоры, очистите их от кожицы и нарежьте кубиками. Тушите их с луком и морковью ещё 3 минуты. Нарежьте баклажаны кубиками и добавьте их к помидорам. Влейте бульон. Накройте крышкой и тушите 15 минут. Добавьте паприку, перец чили, зелень, сливки, измельчённый чеснок и специи по вкусу. Если помидоры недостаточно сладкие, добавьте чайную ложку сахара. Прогрейте на слабом огне 2-3 минуты и снимите с огня. Дайте супу немного остыть и взбейте его погружным блендером. Разлейте суп по тарелкам и подавайте.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

