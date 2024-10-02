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Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге

1:26
Еда

Суп-пюре из баклажанов — это восхитительное блюдо, которое обязательно понравится любителям баклажанов. Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  • 500 г баклажанов;
  • 3 помидора;
  • 3 репчатых лука;
  • 1 морковь;
  • 500 мл бульона;
  • 1 чайная ложка копчёной паприки;
  • 0,5 чайной ложки сухого перца чили;
  • 100 мл сливок 10-20%;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 чайная ложка белого сахара;
  • зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Очистите морковь, натрите её на крупной тёрке и обжарьте на растительном масле. Добавьте нарезанный лук и тушите всё вместе 2-3 минуты.
  2. Бланшируйте помидоры, очистите их от кожицы и нарежьте кубиками. Тушите их с луком и морковью ещё 3 минуты.
  3. Нарежьте баклажаны кубиками и добавьте их к помидорам.
  4. Влейте бульон.
  5. Накройте крышкой и тушите 15 минут.
  6. Добавьте паприку, перец чили, зелень, сливки, измельчённый чеснок и специи по вкусу. Если помидоры недостаточно сладкие, добавьте чайную ложку сахара.
  7. Прогрейте на слабом огне 2-3 минуты и снимите с огня.
  8. Дайте супу немного остыть и взбейте его погружным блендером.
  9. Разлейте суп по тарелкам и подавайте.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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