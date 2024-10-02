Томатный сок без стерилизации: дополнительно кипятить банки с соком не придётся

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом рецепте томатного сока нет необходимости стерилизовать посуду с напитком. Однако для продления срока хранения рекомендуется разлить его по чистым банкам.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, PDM

Для приготовления сока рекомендуется использовать спелые, сочные и слегка мягкие помидоры. Желательно использовать обычную соль, а не морскую с высоким содержанием йода, так как это может повлиять на результат. Для тех, кто любит сладкий напиток, можно заменить перец 2 чайными ложками сахара. Следует учитывать индивидуальные предпочтения и добавлять 1 чайную ложку сока чеснока или имбиря для более терпкого вкуса.

Этот рецепт томатного сока рассчитан на приготовление 1 литра готового продукта.

Ингредиенты:

Помидоры — 1,5 кг,

Соль — 1 ч. л.,

Перец — 1 ч. л.

Приготовление:

Очистите помидоры, вымойте и удалите поврежденные участки и плодоножку. Нарежьте помидоры на четвертинки, положите их в чашу блендера и измельчите до получения пюре. Можно процедить пюре через сито или сразу вылить его в кастрюлю, добавить соль и перец. Поставьте кастрюлю с пюре на средний огонь и доведите до кипения, убирая образовавшуюся пену. Варите заготовку 10–15 минут после закипания, затем снимите с плиты. Разлейте горячий сок по стерильным банкам, закройте и оставьте остывать. Храните сок в прохладном и темном месте.

Уточнения

Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров).

