Томатный сок без стерилизации: дополнительно кипятить банки с соком не придётся

В этом рецепте томатного сока нет необходимости стерилизовать посуду с напитком. Однако для продления срока хранения рекомендуется разлить его по чистым банкам.
Для приготовления сока рекомендуется использовать спелые, сочные и слегка мягкие помидоры. Желательно использовать обычную соль, а не морскую с высоким содержанием йода, так как это может повлиять на результат. Для тех, кто любит сладкий напиток, можно заменить перец 2 чайными ложками сахара. Следует учитывать индивидуальные предпочтения и добавлять 1 чайную ложку сока чеснока или имбиря для более терпкого вкуса.
Этот рецепт томатного сока рассчитан на приготовление 1 литра готового продукта.
Ингредиенты:
Приготовление:
Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров).
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