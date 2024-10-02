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Томатный сок без стерилизации: дополнительно кипятить банки с соком не придётся

1:34
Еда

В этом рецепте томатного сока нет необходимости стерилизовать посуду с напитком. Однако для продления срока хранения рекомендуется разлить его по чистым банкам.

Томатный сок без стерилизации: дополнительно кипятить банки с соком не придётся
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, PDM

Для приготовления сока рекомендуется использовать спелые, сочные и слегка мягкие помидоры. Желательно использовать обычную соль, а не морскую с высоким содержанием йода, так как это может повлиять на результат. Для тех, кто любит сладкий напиток, можно заменить перец 2 чайными ложками сахара. Следует учитывать индивидуальные предпочтения и добавлять 1 чайную ложку сока чеснока или имбиря для более терпкого вкуса.

Этот рецепт томатного сока рассчитан на приготовление 1 литра готового продукта.

Ингредиенты:

  • Помидоры — 1,5 кг,
  • Соль — 1 ч. л.,
  • Перец — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Очистите помидоры, вымойте и удалите поврежденные участки и плодоножку.
  2. Нарежьте помидоры на четвертинки, положите их в чашу блендера и измельчите до получения пюре.
  3. Можно процедить пюре через сито или сразу вылить его в кастрюлю, добавить соль и перец.
  4. Поставьте кастрюлю с пюре на средний огонь и доведите до кипения, убирая образовавшуюся пену.
  5. Варите заготовку 10–15 минут после закипания, затем снимите с плиты.
  6. Разлейте горячий сок по стерильным банкам, закройте и оставьте остывать. Храните сок в прохладном и темном месте.

Уточнения

Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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