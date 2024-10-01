Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса

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Кабачки в хрустящем кляре с ароматными итальянскими травами — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за 30 минут.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

пшеничная мука — 90 г;

вода — 150 мл;

соль — 1/3 ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

итальянские травы — 1/3 ч. л.;

кабачок — 1 шт.;

растительное масло — 300-500 мл.

Приготовление:

Смешайте муку с водой, солью, перцем и итальянскими травами. Убедитесь, что в получившемся кляре нет комочков. Нарежьте кабачок брусочками и добавьте в кляр. Перемешайте. Разогрейте масло на среднем огне в сковороде. Теперь вам осталось в один слой выложить кабачки в кляре на сковороду и обжарить их в течение нескольких минут с каждой стороны, пока они не станут румяными.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

