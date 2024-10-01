Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса

Кабачки в хрустящем кляре с ароматными итальянскими травами — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за 30 минут.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
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