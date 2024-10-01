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Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса

0:58
Еда

Кабачки в хрустящем кляре с ароматными итальянскими травами — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за 30 минут.

Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 90 г;
  • вода — 150 мл;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • итальянские травы — 1/3 ч. л.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • растительное масло — 300-500 мл.

Приготовление:

  1. Смешайте муку с водой, солью, перцем и итальянскими травами. Убедитесь, что в получившемся кляре нет комочков.
  2. Нарежьте кабачок брусочками и добавьте в кляр. Перемешайте.
  3. Разогрейте масло на среднем огне в сковороде.
  4. Теперь вам осталось в один слой выложить кабачки в кляре на сковороду и обжарить их в течение нескольких минут с каждой стороны, пока они не станут румяными.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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