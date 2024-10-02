Идеи кофе без лактозы: чем можно заменить молоко

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Альтернативное молоко

Замените традиционное коровье молоко растительным, таким как миндальное, соевое, овсяное, кокосовое или рисовое.

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Эти альтернативы не содержат лактозы и могут использоваться в кофе так же, как и обычное молоко. Экспериментируйте с разными видами, чтобы найти тот, который соответствует вашим вкусовым предпочтениям.

Ароматизированные сиропы

Улучшите вкус кофе, добавив ароматизированные сиропы, не содержащие лактозы. Сиропы, такие как ваниль, карамель, фундук или шоколад, могут придать восхитительный оттенок вашему напитку. Убедитесь, что в выбранных вами сиропах четко указано, что они не содержат лактозы.

Специя

Поэкспериментируйте с добавлением в кофе таких специй, как корица, мускатный орех или кардамон.

Холодный кофе и кофе со льдом

Если вы предпочитаете холодные напитки, попробуйте приготовить холодный напиток или кофе со льдом из растительного молока по вашему выбору.

Холодный напиток готовится путем замачивания кофейной гущи в холодной воде в течение длительного периода времени, в результате чего получается мягкий и менее кислый вкус.

Кофе со льдом готовится путем заваривания кофе и охлаждения перед тем, как вылить его на лед.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.





Расти́тельное молоко́ (лат. Lac pegetabilе), также «молочный напиток» — привычный древний и традиционный диетический пищевой продукт в странах Востока, Азии, Индонезии, доколумбовой Америки, а также некоторых районах Африки.

