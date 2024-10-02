Полезно и вкусно: как приготовить идеальное соте

Выберите достаточно большую сковороду, чтобы вместить все ингредиенты. Сковорода с антипригарным покрытием хорошо подходит для обжаривания.
Поставьте сковороду на плиту и отрегулируйте огонь до средне-сильного. Дайте нагреться минуту или две.
Как только сковорода нагреется, добавьте столовую ложку растительного или сливочного масла.
Нарежьте ингредиенты на равномерные кусочки. Это обеспечивает равномерное приготовление. Овощи, мясо отлично подходят для соте.
Добавьте в сковороду нарезанные ингредиенты. Непрерывно помешивайте, чтобы предотвратить прилипание.
Посыпьте ингредиенты солью, перцем и специями по вашему выбору. Перемешайте, чтобы приправа распределилась равномерно.
Продолжайте помешивать ингредиенты. Это помогает им равномерно готовиться и предотвращает пригорание. При необходимости отрегулируйте нагрев.
Попробуйте овощи на вкус, чтобы проверить готовность. При необходимости отрегулируйте вкус или время приготовления.
Как только все будет приготовлено, выключите огонь. Переложите соте на сервировочное блюдо.
Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом.
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