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Полезно и вкусно: как приготовить идеальное соте

1:30
Еда

Выберите правильную сковороду

Выберите достаточно большую сковороду, чтобы вместить все ингредиенты. Сковорода с антипригарным покрытием хорошо подходит для обжаривания.

Полезно и вкусно: как приготовить идеальное соте
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Отрегулируйте нагрев

Поставьте сковороду на плиту и отрегулируйте огонь до средне-сильного. Дайте нагреться минуту или две.

Добавьте масло

Как только сковорода нагреется, добавьте столовую ложку растительного или сливочного масла. 

Подготовьте ингредиенты

Нарежьте ингредиенты на равномерные кусочки. Это обеспечивает равномерное приготовление. Овощи, мясо отлично подходят для соте.

Ингредиенты для обжаривания

Добавьте в сковороду нарезанные ингредиенты. Непрерывно помешивайте, чтобы предотвратить прилипание.

Приправа

Посыпьте ингредиенты солью, перцем и специями по вашему выбору. Перемешайте, чтобы приправа распределилась равномерно.

Продолжайте помешивать

Продолжайте помешивать ингредиенты. Это помогает им равномерно готовиться и предотвращает пригорание. При необходимости отрегулируйте нагрев.

Попробуйте и отрегулируйте

Попробуйте овощи на вкус, чтобы проверить готовность. При необходимости отрегулируйте вкус или время приготовления.

Подавайте на стол

Как только все будет приготовлено, выключите огонь. Переложите соте на сервировочное блюдо.

 

Уточнения

Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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