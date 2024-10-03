Тушеная капуста по-домашнему: как избежать неприятного запаха

Запах капусты во время готовки часто чувствуется не только в кухне, но и во всем доме. Несмотря на пользу этого овоща, многие хозяйки избегают его приготовления из-за специфического аромата. Однако существует простой способ потушить капусту, не оставляя характерного запаха. Этот метод подходит для разных блюд: капуста получится мягкой и ароматной, а также отлично подойдет для начинки пирогов, пирожков или вареников.
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты для тушения капусты:
Белокочанная капуста — 500 г
Морковь — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Растительное масло — 3 ст. л.
Молоко — 100-150 мл
Лавровый лист, соль, перец, зелень — по вкусу
Пошаговое приготовление:
Подготовка овощей: тонко нашинкуйте капусту, чтобы она быстрее приготовилась. Лук нарежьте полукольцами или четвертинками колец, а морковь натрите на крупной терке.
Обжарка: разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь. Когда овощи приобретут золотистый цвет, переходите к следующему этапу.
Добавление капусты: в сковороду с луково-морковной смесью добавьте капусту, посолите, поперчите, влейте молоко. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Тушение: накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне примерно 10 минут, пока капуста не станет мягкой.
Завершение приготовления: добавьте лавровый лист, зелень и другие специи по вкусу, перемешайте и снимите с плиты.
Тушеная капуста получится нежной и ароматной, без неприятного запаха, сохраняя свой вкус и пользу.