Тушеная капуста по-домашнему: как избежать неприятного запаха

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Запах капусты во время готовки часто чувствуется не только в кухне, но и во всем доме. Несмотря на пользу этого овоща, многие хозяйки избегают его приготовления из-за специфического аромата. Однако существует простой способ потушить капусту, не оставляя характерного запаха. Этот метод подходит для разных блюд: капуста получится мягкой и ароматной, а также отлично подойдет для начинки пирогов, пирожков или вареников.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для тушения капусты:

Белокочанная капуста — 500 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 3 ст. л.

Молоко — 100-150 мл

Лавровый лист, соль, перец, зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Подготовка овощей: тонко нашинкуйте капусту, чтобы она быстрее приготовилась. Лук нарежьте полукольцами или четвертинками колец, а морковь натрите на крупной терке. Обжарка: разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь. Когда овощи приобретут золотистый цвет, переходите к следующему этапу. Добавление капусты: в сковороду с луково-морковной смесью добавьте капусту, посолите, поперчите, влейте молоко. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Тушение: накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне примерно 10 минут, пока капуста не станет мягкой. Завершение приготовления: добавьте лавровый лист, зелень и другие специи по вкусу, перемешайте и снимите с плиты.

Тушеная капуста получится нежной и ароматной, без неприятного запаха, сохраняя свой вкус и пользу.