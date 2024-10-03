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Тушеная капуста по-домашнему: как избежать неприятного запаха

1:51
Еда

Запах капусты во время готовки часто чувствуется не только в кухне, но и во всем доме. Несмотря на пользу этого овоща, многие хозяйки избегают его приготовления из-за специфического аромата. Однако существует простой способ потушить капусту, не оставляя характерного запаха. Этот метод подходит для разных блюд: капуста получится мягкой и ароматной, а также отлично подойдет для начинки пирогов, пирожков или вареников.

Тушеная капуста по-домашнему: как избежать неприятного запаха
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для тушения капусты:

  • Белокочанная капуста — 500 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Молоко — 100-150 мл
  • Лавровый лист, соль, перец, зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка овощей: тонко нашинкуйте капусту, чтобы она быстрее приготовилась. Лук нарежьте полукольцами или четвертинками колец, а морковь натрите на крупной терке.
  2. Обжарка: разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь. Когда овощи приобретут золотистый цвет, переходите к следующему этапу.
  3. Добавление капусты: в сковороду с луково-морковной смесью добавьте капусту, посолите, поперчите, влейте молоко. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  4. Тушение: накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне примерно 10 минут, пока капуста не станет мягкой.
  5. Завершение приготовления: добавьте лавровый лист, зелень и другие специи по вкусу, перемешайте и снимите с плиты.

Тушеная капуста получится нежной и ароматной, без неприятного запаха, сохраняя свой вкус и пользу.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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