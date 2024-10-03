Тыква по-турецки с орехами и карамельным вкусом: пошаговый рецепт

Тыква — универсальный овощ, который можно использовать для приготовления множества полезных и вкусных блюд. Особенно хороша она в десертах, например, в турецком стиле с орехами и карамельной ноткой. Такое угощение станет отличным завершением любого обеда или ужина.
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Ингредиенты для приготовления:
Тыква — 500 г
Сахар — 1 стакан
Грецкие орехи — по вкусу
Пошаговый рецепт:
Очистка и нарезка: тыкву нужно очистить от семян и кожицы, нарезать мякоть на бруски средней толщины.
Добавляем сахар: засыпьте тыквенные бруски сахаром и оставьте на 2 часа, чтобы тыква пустила сок.
Запекание: переложите тыкву и сок в форму для запекания. Запекайте в духовке 20 минут при 200°C, затем переверните каждый кусочек и запекайте еще 15-20 минут.
Посыпаем орехами: пока тыква запекается, измельчите грецкие орехи в мелкую крошку. После приготовления тыквы, посыпьте орехами сверху.
Готовая тыква пропитается карамельным соком и будет сочетаться с орехами, создавая изысканный вкус и аромат.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).