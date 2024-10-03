Тыква по-турецки с орехами и карамельным вкусом: пошаговый рецепт

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква — универсальный овощ, который можно использовать для приготовления множества полезных и вкусных блюд. Особенно хороша она в десертах, например, в турецком стиле с орехами и карамельной ноткой. Такое угощение станет отличным завершением любого обеда или ужина.

Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, CC BY 2.0

Ингредиенты для приготовления:

Тыква — 500 г

Сахар — 1 стакан

Грецкие орехи — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Очистка и нарезка: тыкву нужно очистить от семян и кожицы, нарезать мякоть на бруски средней толщины. Добавляем сахар: засыпьте тыквенные бруски сахаром и оставьте на 2 часа, чтобы тыква пустила сок. Запекание: переложите тыкву и сок в форму для запекания. Запекайте в духовке 20 минут при 200°C, затем переверните каждый кусочек и запекайте еще 15-20 минут. Посыпаем орехами: пока тыква запекается, измельчите грецкие орехи в мелкую крошку. После приготовления тыквы, посыпьте орехами сверху.

Готовая тыква пропитается карамельным соком и будет сочетаться с орехами, создавая изысканный вкус и аромат.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

