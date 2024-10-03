Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему инспекторы ГАИ советуют отказаться от брызговиков на новых машинах
Сергей Соседов заявил, что дочь Любови Успенской не годится ни для какой вербовки
Учёные раскрыли, что приведёт к гибели всех организмов на Земле и когда это произойдёт
Названы дни недели, когда бронирование авиабилетов наиболее выгодно
Клубы РПЛ получили резюме Слишковича еще весной
Стилист Шумилина посоветовала внедрить в свой осенний гардероб-2024 пончо из 70-х
Лучшие советы для вашего сада: как уничтожить сорняки без вреда для растений
Напряжённая ситуация в регионе не отпугивает туристов от поездок в Египет
Лилейники, цветущие всё лето: лучшие сорта и советы по уходу

Тыква по-турецки с орехами и карамельным вкусом: пошаговый рецепт

1:14
Еда

Тыква — универсальный овощ, который можно использовать для приготовления множества полезных и вкусных блюд. Особенно хороша она в десертах, например, в турецком стиле с орехами и карамельной ноткой. Такое угощение станет отличным завершением любого обеда или ужина.

Тыква по-турецки с орехами и карамельным вкусом: пошаговый рецепт
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, CC BY 2.0

Ингредиенты для приготовления:

  • Тыква — 500 г
  • Сахар — 1 стакан
  • Грецкие орехи — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Очистка и нарезка: тыкву нужно очистить от семян и кожицы, нарезать мякоть на бруски средней толщины.
  2. Добавляем сахар: засыпьте тыквенные бруски сахаром и оставьте на 2 часа, чтобы тыква пустила сок.
  3. Запекание: переложите тыкву и сок в форму для запекания. Запекайте в духовке 20 минут при 200°C, затем переверните каждый кусочек и запекайте еще 15-20 минут.
  4. Посыпаем орехами: пока тыква запекается, измельчите грецкие орехи в мелкую крошку. После приготовления тыквы, посыпьте орехами сверху.

Готовая тыква пропитается карамельным соком и будет сочетаться с орехами, создавая изысканный вкус и аромат.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Наука и техника
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика Аудио 
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор
Шоу-бизнес
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор Аудио 
Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней
Садоводство, цветоводство
Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Напряжённая ситуация в регионе не отпугивает туристов от поездок в Египет
Лилейники, цветущие всё лето: лучшие сорта и советы по уходу
Почему кошка спит на подушке хозяина: основные причины
Игорь Николаев почтил память Добрынина: прощай, под синим небом октября мы расстаёмся навсегда
Студенты обнаружили дом XII века на месте раскопок древнего города Саксина
Один провод — большие перемены: как улучшить электрику авто
Нефролог развеяла популярный миф о кофе
На АЗС разъяснили, почему заправки стали отказываться наливать бензин в канистры
Котов выбыл из турнира в Шанхае в первом круге
В мире с интересом ждут решения Путина о поездке в Бразилию на саммит G-20
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.