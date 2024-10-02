Как сварить идеальный рис: кулинарный трюк, о котором вы не знали

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильно сварить рис — это задача не из легких: от правильного сорта крупы до тщательно отмеренных пропорций воды. Однако даже соблюдая все правила, не всегда удается достичь идеального результата. Рис может превратиться в "кашу" или, наоборот, остаться полусырой.

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Но опытные повара знают пару секретов, которые помогают приготовить его правильно.

Главный лайфхак — температура воды

Чтобы рис был рассыпчатым и не слипался, перед варкой его рекомендуется слегка обжарить на сухой сковороде. Этот процесс придаст зернам более устойчивую структуру. Второй секрет — использование горячей воды вместо холодной.

Независимо от того, обжаривали вы рис перед варкой или нет, именно горячая вода поможет крупе приготовиться равномерно и сохранить свой внешний вид.

Применимо и к другим крупам

Этот кулинарный лайфхак можно использовать не только при приготовлении риса. Например, многие повара советуют обжаривать гречку перед варкой на сухой сковороде, чтобы улучшить ее вкус и консистенцию.