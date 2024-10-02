Рецепт сочных крылышек: простое блюдо, которое удивит гостей

Куриные крылышки — это не только вкусное, но и универсальное блюдо, которое прекрасно сочетается как с гарнирами, так и выступает самостоятельной закуской. Они идеально подходят для будничного ужина и всегда произведут впечатление на гостей.
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Ингредиенты для 1 кг крылышек:
Соль — 1 ч. л.
Черный перец — 0,5 ч. л.
Острый перец — по вкусу
Чеснок — 3-4 зубчика
Соевый соус — 50 мл
Копченая паприка — 1 ч. л.
Подготовка:
Разделите крылья: разрежьте куриные крылышки по суставам, удаляя крайнюю часть.
Приправьте: посолите и поперчите крылья, добавьте острый перец. Оставьте на 15-20 минут для пропитывания специями.
Приготовление:
Обжарьте крылья: разогрейте растительное масло и обжарьте крылья с обеих сторон до золотистой корочки.
Приготовьте соус: выньте крылья и на том же масле обжарьте мелко нарезанный чеснок. Добавьте соевый соус и копченую паприку, тщательно перемешайте.
Верните крылья: положите крылья обратно в сковороду и жарьте еще 3-5 минут, чтобы они пропитались соусом.
Подача:
Перед подачей посыпьте готовые крылья кунжутом или свежей петрушкой — это придаст блюду изысканность и особый аромат.