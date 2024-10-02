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Рецепт сочных крылышек: простое блюдо, которое удивит гостей

1:26
Еда

Куриные крылышки — это не только вкусное, но и универсальное блюдо, которое прекрасно сочетается как с гарнирами, так и выступает самостоятельной закуской. Они идеально подходят для будничного ужина и всегда произведут впечатление на гостей.

Рецепт сочных крылышек: простое блюдо, которое удивит гостей
Фото: commons.wikimedia.org by anokarina, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты для 1 кг крылышек:

  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец — 0,5 ч. л.
  • Острый перец — по вкусу
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Соевый соус — 50 мл
  • Копченая паприка — 1 ч. л.

Подготовка:

  1. Разделите крылья: разрежьте куриные крылышки по суставам, удаляя крайнюю часть.
  2. Приправьте: посолите и поперчите крылья, добавьте острый перец. Оставьте на 15-20 минут для пропитывания специями.

Приготовление:

  1. Обжарьте крылья: разогрейте растительное масло и обжарьте крылья с обеих сторон до золотистой корочки.
  2. Приготовьте соус: выньте крылья и на том же масле обжарьте мелко нарезанный чеснок. Добавьте соевый соус и копченую паприку, тщательно перемешайте.
  3. Верните крылья: положите крылья обратно в сковороду и жарьте еще 3-5 минут, чтобы они пропитались соусом.

Подача:

Перед подачей посыпьте готовые крылья кунжутом или свежей петрушкой — это придаст блюду изысканность и особый аромат.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Рецепт сочных крылышек: простое блюдо, которое удивит гостей
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