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Потрясающий коктейль: шоколадный кефир для детей и взрослых

1:17
Еда

Любите кефир, но хотите разнообразить его вкус? Превратите привычный напиток в оригинальный десертный коктейль с помощью простого ингредиента — шоколада! Оказывается, кисломолочный продукт прекрасно сочетается с шоколадом, создавая неповторимый вкус, который оценят и дети, и взрослые.

Потрясающий коктейль: шоколадный кефир для детей и взрослых
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для шоколадного кефира:

  • Молочный или тёмный шоколад — 60 г
  • Какао-порошок — 1 ч. л.
  • Сахарный песок — 1,5 ст. л.
  • Холодный кефир — 400 мл

Пошаговый рецепт:

  1. Растопите шоколад: разломайте плитку на квадратики и поместите в глубокую посуду. Растопите в микроволновке, пока шоколад не станет полностью жидким.
  2. Смешайте ингредиенты: перелейте растопленный шоколад в чашу блендера. Добавьте какао-порошок и сахар.
  3. Залейте кефиром: влейте холодный кефир в шоколадно-сахарную основу.
  4. Взбейте смесь: тщательно взбейте все ингредиенты до получения однородного и воздушного десертного коктейля.

Этот коктейль — настоящий сюрприз для тех, кто хочет превратить обычный кисломолочный продукт в изысканный и необычный десерт.

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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