Потрясающий коктейль: шоколадный кефир для детей и взрослых

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите кефир, но хотите разнообразить его вкус? Превратите привычный напиток в оригинальный десертный коктейль с помощью простого ингредиента — шоколада! Оказывается, кисломолочный продукт прекрасно сочетается с шоколадом, создавая неповторимый вкус, который оценят и дети, и взрослые.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для шоколадного кефира:

Молочный или тёмный шоколад — 60 г

Какао-порошок — 1 ч. л.

Сахарный песок — 1,5 ст. л.

Холодный кефир — 400 мл

Пошаговый рецепт:

Растопите шоколад: разломайте плитку на квадратики и поместите в глубокую посуду. Растопите в микроволновке, пока шоколад не станет полностью жидким. Смешайте ингредиенты: перелейте растопленный шоколад в чашу блендера. Добавьте какао-порошок и сахар. Залейте кефиром: влейте холодный кефир в шоколадно-сахарную основу. Взбейте смесь: тщательно взбейте все ингредиенты до получения однородного и воздушного десертного коктейля.

Этот коктейль — настоящий сюрприз для тех, кто хочет превратить обычный кисломолочный продукт в изысканный и необычный десерт.

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).



Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

