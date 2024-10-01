Потрясающий коктейль: шоколадный кефир для детей и взрослых

Любите кефир, но хотите разнообразить его вкус? Превратите привычный напиток в оригинальный десертный коктейль с помощью простого ингредиента — шоколада! Оказывается, кисломолочный продукт прекрасно сочетается с шоколадом, создавая неповторимый вкус, который оценят и дети, и взрослые.
Ингредиенты для шоколадного кефира:
Пошаговый рецепт:
Этот коктейль — настоящий сюрприз для тех, кто хочет превратить обычный кисломолочный продукт в изысканный и необычный десерт.
Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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