Сытные и румяные пирожки без лишних хлопот: пошаговый рецепт

Приготовление вкусных пирожков — это вовсе не сложная задача, которая требует много времени. Оказывается, можно обойтись без долгого замешивания и ожидания, чтобы получить сытные и пышные пирожки. Для этого достаточно воспользоваться простым рецептом, который позволяет приготовить пирожки на сковороде.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Эти простые шаги помогут создать аппетитные пирожки, которые подойдут как к семейному ужину, так и к внезапному визиту гостей.
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.
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