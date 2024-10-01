Сытные и румяные пирожки без лишних хлопот: пошаговый рецепт

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление вкусных пирожков — это вовсе не сложная задача, которая требует много времени. Оказывается, можно обойтись без долгого замешивания и ожидания, чтобы получить сытные и пышные пирожки. Для этого достаточно воспользоваться простым рецептом, который позволяет приготовить пирожки на сковороде.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Сметана (15-20% жирности) — 200 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Мука — 2 стакана

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Растительное масло — 3-4 ст. л.

Разрыхлитель — 1 пакетик

Пошаговый рецепт:

Приготовьте основу: смешайте в миске яйцо, сметану, растительное масло, соль и сахар. Добавьте муку: смешайте муку с разрыхлителем и просейте в миску через сито. Замесите тесто: замесите мягкое и эластичное тесто — оно не должно прилипать к рукам. Формируйте пирожки: сформируйте пирожки с начинкой или без. Жарьте на разогретой сковороде с большим количеством масла по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Эти простые шаги помогут создать аппетитные пирожки, которые подойдут как к семейному ужину, так и к внезапному визиту гостей.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

