Италия у вас дома: готовим вкусную пасту с соусом песто

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Соберите ингредиенты

Вам понадобятся паста, баночка готового соуса песто, тертый сыр пармезан, соль и вода.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Отварите макароны

Наполните большую кастрюлю водой и добавьте щепотку соли. Доведите воду до кипения, а затем добавьте макароны. Готовьте пасту в соответствии с инструкциями на упаковке, обычно около 8-12 минут, или пока она не станет аль денте.

Слейте воду с макарон

Как только паста приготовится, осторожно высыпьте ее на дуршлаг, чтобы удалить воду.

Добавьте соус песто

Верните приготовленные макароны в кастрюлю и добавьте желаемое количество соуса песто.

Начните с нескольких столовых ложек и корректируйте в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Перемешайте пасту и соус песто, пока макароны не будут равномерно покрыты.

Подача

Переложите пасту на сервировочные тарелки. Посыпьте сверху тертым сыром пармезан. Вы также можете добавить несколько свежих листьев базилика или сбрызнуть оливковым маслом, если хотите.

Уточнения

Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла.



Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.



