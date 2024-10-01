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Хозяйки рассказали, как сварить треснувшие яйца с помощью пищевого пакета

1:00
Еда

Яйца — продукт хрупкий, и часто мы не можем донести их домой в целости и сохранности. Однако это не значит, что такие яйца сразу должны стать омлетом или яичницей: их можно сварить так, чтобы содержимое не вытекло.

Хозяйки рассказали, как сварить треснувшие яйца с помощью пищевого пакета
Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

Обычно хозяйки добавляют в воду ложку соли перед варкой. Этот метод часто помогает, но не всегда даёт 100% результат. Если хочется гарантии, есть более надёжный способ.

Секрет прост — нужно использовать пищевые пакеты. Яйцо кладётся в пакет, который затем завязывается узлом. Такой способ не позволит содержимому вытечь во время варки.

Важно также правильно подойти к варке. Яйца лучше начинать варить в холодной воде, нагревая её постепенно на небольшом огне. При умеренном кипении яйцо будет готово за десять минут. После варки яйца следует опустить в холодную воду — это упростит чистку скорлупы.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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