Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Хозяйки рассказали, как сварить треснувшие яйца с помощью пищевого пакета
Певица Валерия получает от 3 миллионов рублей за концерт — продюсер
США не останавливаются: выделены очередные миллиарды для Украины
Дизайнеры раскрыли три главных правила при обустройстве однокомнатной квартиры
Кроличьи морщины: почему они появляются, и как с ними бороться
Тли на розах больше не будет: эффективные способы борьбы
Женщина устроила скандал в самолёте "Аэрофлота" из-за своей сумки
Вред алкоголя: как разные напитки воздействуют на организм

Названы три главные причины, почему оладьи остаются сырыми внутри

1:11
Еда

Многие хозяйки сталкиваются с неприятной ситуацией: с виду аппетитные и пышные оладьи оказываются сырыми внутри. Такая проблема довольно распространена, но причины её часто упускаются из виду.

Названы три главные причины, почему оладьи остаются сырыми внутри
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0

Неправильное использование соды

Сода помогает сделать оладьи пышными, но её нужно правильно использовать. Если вы добавляете соду в тесто на кефире, её гасить не требуется. Также важно помнить, что тесто с содой нельзя оставлять на отдых — его следует использовать сразу.

Температура кефира

Одна из распространённых ошибок — использование холодного кефира. Оладьи из такого теста редко пропекаются должным образом. Опытные хозяйки рекомендуют слегка подогреть кефир, чтобы тесто приобрело нужную консистенцию и оладьи получились пышными и пропечёнными.

Консистенция теста

Опытная хозяйка всегда следит за консистенцией теста, ведь от этого зависит качество готового блюда. Слишком густое тесто приведёт к тому, что оладьи останутся сырыми внутри. Если тесто слишком жидкое, оладьи также вряд ли выйдут удачными.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Военные новости
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16 Аудио 
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе
Военные новости
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ с Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Последние материалы
Певица Валерия получает от 3 миллионов рублей за концерт — продюсер
США не останавливаются: выделены очередные миллиарды для Украины
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ с Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Дизайнеры раскрыли три главных правила при обустройстве однокомнатной квартиры
Названы три главные причины, почему оладьи остаются сырыми внутри
Кроличьи морщины: почему они появляются, и как с ними бороться
Тли на розах больше не будет: эффективные способы борьбы
Женщина устроила скандал в самолёте "Аэрофлота" из-за своей сумки
Вред алкоголя: как разные напитки воздействуют на организм
Опрос ВЦИОМ показывает, что в России все меньше людей интересуются футболом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.