Названы три главные причины, почему оладьи остаются сырыми внутри

Многие хозяйки сталкиваются с неприятной ситуацией: с виду аппетитные и пышные оладьи оказываются сырыми внутри. Такая проблема довольно распространена, но причины её часто упускаются из виду.
Неправильное использование соды
Сода помогает сделать оладьи пышными, но её нужно правильно использовать. Если вы добавляете соду в тесто на кефире, её гасить не требуется. Также важно помнить, что тесто с содой нельзя оставлять на отдых — его следует использовать сразу.
Температура кефира
Одна из распространённых ошибок — использование холодного кефира. Оладьи из такого теста редко пропекаются должным образом. Опытные хозяйки рекомендуют слегка подогреть кефир, чтобы тесто приобрело нужную консистенцию и оладьи получились пышными и пропечёнными.
Консистенция теста
Опытная хозяйка всегда следит за консистенцией теста, ведь от этого зависит качество готового блюда. Слишком густое тесто приведёт к тому, что оладьи останутся сырыми внутри. Если тесто слишком жидкое, оладьи также вряд ли выйдут удачными.
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста).
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