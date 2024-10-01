Названы три главные причины, почему оладьи остаются сырыми внутри

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки сталкиваются с неприятной ситуацией: с виду аппетитные и пышные оладьи оказываются сырыми внутри. Такая проблема довольно распространена, но причины её часто упускаются из виду.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0

Неправильное использование соды

Сода помогает сделать оладьи пышными, но её нужно правильно использовать. Если вы добавляете соду в тесто на кефире, её гасить не требуется. Также важно помнить, что тесто с содой нельзя оставлять на отдых — его следует использовать сразу.

Температура кефира

Одна из распространённых ошибок — использование холодного кефира. Оладьи из такого теста редко пропекаются должным образом. Опытные хозяйки рекомендуют слегка подогреть кефир, чтобы тесто приобрело нужную консистенцию и оладьи получились пышными и пропечёнными.

Консистенция теста

Опытная хозяйка всегда следит за консистенцией теста, ведь от этого зависит качество готового блюда. Слишком густое тесто приведёт к тому, что оладьи останутся сырыми внутри. Если тесто слишком жидкое, оладьи также вряд ли выйдут удачными.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста).

