Кабачковая запеканка с сыром: сплошная нежность, идеальна для тех, кто придерживается ПП

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковая запеканка с сыром — вкусное и полезное блюдо, которое так приятно готовить в сезон свежих и недорогих овощей. Это идеальный вариант для тех, кто следит за своим здоровьем и предпочитает здоровую пищу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты (4 порции):

молодые кабачки — 500 г;

сыр — 100 г;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

куркума — 1 чайная ложка;

тыквенные семечки — 2 столовые ложки;

кокосовая мука — 2 столовые ложки;

рубленая зелень — 3 столовые ложки;

прованские травы — по вкусу;

куриные яйца — 3 штуки.

Процесс приготовления:

Выберите молодые тонкокожие кабачки с мягкой мякотью и без семян. Промойте их, отрежьте кончики и натрите на средней тёрке. Отожмите влагу через сито или марлю. В натёртые кабачки разбейте яйца, добавьте соль и чёрный молотый перец по вкусу. Натрите сыр и выдавите чеснок. Для загущения массы добавьте кокосовую муку и измельчённые тыквенные семечки. Приправьте куркумой, чёрным молотым перцем и прованскими травами. Мелко нарежьте зелень и перемешайте её с остальными ингредиентами. Выложите смесь в смазанную маслом форму и разровняйте поверхность. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут. Подавайте кабачковую запеканку со сметаной.

Это простое и вкусное блюдо идеально подойдёт для семейного ужина или для подачи гостям.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

