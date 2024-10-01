Кабачковая запеканка с сыром: сплошная нежность, идеальна для тех, кто придерживается ПП

Кабачковая запеканка с сыром — вкусное и полезное блюдо, которое так приятно готовить в сезон свежих и недорогих овощей. Это идеальный вариант для тех, кто следит за своим здоровьем и предпочитает здоровую пищу.
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Для приготовления запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты (4 порции):
молодые кабачки — 500 г;
сыр — 100 г;
соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
куркума — 1 чайная ложка;
тыквенные семечки — 2 столовые ложки;
кокосовая мука — 2 столовые ложки;
рубленая зелень — 3 столовые ложки;
прованские травы — по вкусу;
куриные яйца — 3 штуки.
Процесс приготовления:
Выберите молодые тонкокожие кабачки с мягкой мякотью и без семян.
Промойте их, отрежьте кончики и натрите на средней тёрке. Отожмите влагу через сито или марлю.
В натёртые кабачки разбейте яйца, добавьте соль и чёрный молотый перец по вкусу. Натрите сыр и выдавите чеснок. Для загущения массы добавьте кокосовую муку и измельчённые тыквенные семечки.
Приправьте куркумой, чёрным молотым перцем и прованскими травами.
Мелко нарежьте зелень и перемешайте её с остальными ингредиентами.
Выложите смесь в смазанную маслом форму и разровняйте поверхность.
Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут.
Подавайте кабачковую запеканку со сметаной.
Это простое и вкусное блюдо идеально подойдёт для семейного ужина или для подачи гостям.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).