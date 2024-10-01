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Кабачковая запеканка с сыром: сплошная нежность, идеальна для тех, кто придерживается ПП

1:45
Еда

Кабачковая запеканка с сыром — вкусное и полезное блюдо, которое так приятно готовить в сезон свежих и недорогих овощей. Это идеальный вариант для тех, кто следит за своим здоровьем и предпочитает здоровую пищу.

Кабачковая запеканка с сыром: сплошная нежность, идеальна для тех, кто придерживается ПП
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты (4 порции):

  • молодые кабачки — 500 г;
  • сыр — 100 г;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
  • куркума — 1 чайная ложка;
  • тыквенные семечки — 2 столовые ложки;
  • кокосовая мука — 2 столовые ложки;
  • рубленая зелень — 3 столовые ложки;
  • прованские травы — по вкусу;
  • куриные яйца — 3 штуки.

Процесс приготовления:

  1. Выберите молодые тонкокожие кабачки с мягкой мякотью и без семян.
  2. Промойте их, отрежьте кончики и натрите на средней тёрке. Отожмите влагу через сито или марлю.
  3. В натёртые кабачки разбейте яйца, добавьте соль и чёрный молотый перец по вкусу. Натрите сыр и выдавите чеснок. Для загущения массы добавьте кокосовую муку и измельчённые тыквенные семечки.
  4. Приправьте куркумой, чёрным молотым перцем и прованскими травами.
  5. Мелко нарежьте зелень и перемешайте её с остальными ингредиентами.
  6. Выложите смесь в смазанную маслом форму и разровняйте поверхность.
  7. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут.
  8. Подавайте кабачковую запеканку со сметаной.

Это простое и вкусное блюдо идеально подойдёт для семейного ужина или для подачи гостям.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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