Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему проверка готовой еды в РФ теперь практически невозможна
Крупнейшая экономика Европы остановилась: Германия готовится к нулевому росту
Футболист Гризманн закончил карьеру во Франции
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Хозяйки рассказали, как сварить треснувшие яйца с помощью пищевого пакета
Певица Валерия получает от 3 миллионов рублей за концерт — продюсер
США не останавливаются: выделены очередные миллиарды для Украины
Дизайнеры раскрыли три главных правила при обустройстве однокомнатной квартиры
Названы три главные причины, почему оладьи остаются сырыми внутри

Оригинальные идеи, как можно запечь скумбрию

Еда

Тако со скумбрией

Вместо традиционной рыбы можно запечь филе скумбрии и использовать его в качестве начинки для вкусных тако. Добавьте немного свежих овощей, немного лайма и ваши любимые начинки, чтобы получить восхитительный вариант классического блюда.

Оригинальные идеи, как можно запечь скумбрию
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Шашлычки из скумбрии

Нарежьте скумбрию небольшими кусочками, наденьте их на шпажки вместе с яркими овощами, такими как болгарский перец, помидоры черри и лук. Смажьте их маринадом по вашему выбору и запекайте в духовке, чтобы получились ароматные и удобные в употреблении шашлыки.

Фаршированный перец со скумбрией

Приготовьте начинку, смешав приготовленную скумбрию с панировочными сухарями, зеленью и специями.

Нафаршируйте смесью разрезанные пополам болгарские перцы, по желанию посыпьте сыром и запекайте, пока перец не станет мягким.

Бургеры со скумбрией

Создавайте вкусные и полезные рыбные котлеты с использованием запеченной скумбрии. Готовую рыбу измельчить, смешать с панировочными сухарями, взбитым яйцом и приправами.

Сформируйте котлеты и запекайте их в духовке до готовности. Подавайте на булочках с любимой начинкой.

Пицца со скумбрией

Приготовьте уникальную пиццу, используя скумбрию в качестве начинки.

Выложите томатный соус на корж пиццы, посыпьте сыром и добавьте скумбрию вместе с любимыми овощами или зеленью.

 

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

Запека́ние — метод приготовления блюд.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Военные новости
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Аудио 
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Еда и рецепты
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ с Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Последние материалы
Почему проверка готовой еды в РФ теперь практически невозможна
Крупнейшая экономика Европы остановилась: Германия готовится к нулевому росту
Футболист Гризманн закончил карьеру во Франции
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Хозяйки рассказали, как сварить треснувшие яйца с помощью пищевого пакета
Певица Валерия получает от 3 миллионов рублей за концерт — продюсер
США не останавливаются: выделены очередные миллиарды для Украины
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ с Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Дизайнеры раскрыли три главных правила при обустройстве однокомнатной квартиры
Названы три главные причины, почему оладьи остаются сырыми внутри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.