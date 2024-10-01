Картофельная запеканка с фаршем: от этого аппетитного блюда ещё никто не отказывался

Картофельная запеканка с фаршем — традиционное и знакомое блюдо, которое быстро готовится и обожают многие еще с детства. Этот рецепт не только проверенный временем, но также прост в приготовлении. К традиционному картофельному пюре можно добавить зелень или зеленый горошек для более интересного и освежающего вкуса.
Ингредиенты:
Для пюре:
Для начинки:
Дополнительно:
Приготовление:
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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