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Картофельная запеканка с фаршем: от этого аппетитного блюда ещё никто не отказывался

1:32
Еда

Картофельная запеканка с фаршем — традиционное и знакомое блюдо, которое быстро готовится и обожают многие еще с детства. Этот рецепт не только проверенный временем, но также прост в приготовлении. К традиционному картофельному пюре можно добавить зелень или зеленый горошек для более интересного и освежающего вкуса.

Картофельная запеканка с фаршем: от этого аппетитного блюда ещё никто не отказывался
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Для пюре:

  • 1,5 кг картофеля,
  • 120 мл молока,
  • соль по вкусу.

Для начинки:

  • 550 г говяжьего фарша,
  • 2 луковицы,
  • 1 морковь,
  • 15 мл растительного масла,
  • перец чёрный молотый по вкусу,
  • соль по вкусу.

Дополнительно:

  • 5 г сливочного масла,
  • 2 ст. л. сухарей панировочных,
  • 150 г твёрдого сыра,
  • 50 г сметаны.

Приготовление:

  1. Очистите картофель, сварите его до готовности, затем разомните, добавляя молоко для создания пюре.
  2. Очистите и нарубите лук и морковь, обжарьте их с фаршем на сковороде, после чего добавьте соль и перец и продолжайте обжаривать.
  3. Смажьте форму для запекания маслом, посыпьте сверху сухарями, затем сложите слоями пюре, начинку и оставшееся пюре, смазанное сметаной.
  4. Посыпьте сыром и запекайте в духовке при 180°C в течение 35 минут. Подавайте, дав блюду немного остыть. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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