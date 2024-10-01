Картофельная запеканка с фаршем: от этого аппетитного блюда ещё никто не отказывался

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Картофельная запеканка с фаршем — традиционное и знакомое блюдо, которое быстро готовится и обожают многие еще с детства. Этот рецепт не только проверенный временем, но также прост в приготовлении. К традиционному картофельному пюре можно добавить зелень или зеленый горошек для более интересного и освежающего вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Для пюре:

1,5 кг картофеля,

120 мл молока,

соль по вкусу.

Для начинки:

550 г говяжьего фарша,

2 луковицы,

1 морковь,

15 мл растительного масла,

перец чёрный молотый по вкусу,

соль по вкусу.

Дополнительно:

5 г сливочного масла,

2 ст. л. сухарей панировочных,

150 г твёрдого сыра,

50 г сметаны.

Приготовление:

Очистите картофель, сварите его до готовности, затем разомните, добавляя молоко для создания пюре. Очистите и нарубите лук и морковь, обжарьте их с фаршем на сковороде, после чего добавьте соль и перец и продолжайте обжаривать. Смажьте форму для запекания маслом, посыпьте сверху сухарями, затем сложите слоями пюре, начинку и оставшееся пюре, смазанное сметаной. Посыпьте сыром и запекайте в духовке при 180°C в течение 35 минут. Подавайте, дав блюду немного остыть. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

