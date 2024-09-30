Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут

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Салат с тунцом, картофелем и яйцами — удивительно вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет как для обеда, так и для ужина. Сочетание нежного тунца, ароматного картофеля, свежих помидоров и яиц создает гармоничный вкусовой аккорд, который порадует любого гурмана.

Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo, CC BY-SA 3.0

Приправленный заправкой из лимонного сока, горчичного масла и бальзамического соуса, этот салат приносит удовольствие и насыщает организм необходимыми питательными веществами.

Ингредиенты (на 2 порции):

1 банка консервированного тунца,

1 шт. салата (в горшочке),

2 шт. картофеля,

8 шт. помидоров черри,

1 шт. куриное яйцо.

Для заправки:

сок половины лимона,

3 ст. л. горчичного масла,

1 ст. л. бальзамического соуса.

Инструкция:

Картофель и яйца отварите, очистите и нарежьте дольками. Помидоры черри разрежьте пополам, нарежьте салат. Жидкость из тунца слейте. Смешайте сок половины лимона, горчичное масло и бальзамический соус. Выложите листья салата в салатник, сверху положите дольки картофеля и яйца. Добавьте половинки помидоров черри и кусочки тунца. Полейте салат приготовленной заправкой и подавайте к столу.

Уточнения

Тунцы́ — группа морских рыб, образующая трибу Thunnini в семействе скумбриевых (Scombrida).



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

