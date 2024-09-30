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Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут

1:27
Еда

Салат с тунцом, картофелем и яйцами — удивительно вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет как для обеда, так и для ужина. Сочетание нежного тунца, ароматного картофеля, свежих помидоров и яиц создает гармоничный вкусовой аккорд, который порадует любого гурмана.

Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo, CC BY-SA 3.0

Приправленный заправкой из лимонного сока, горчичного масла и бальзамического соуса, этот салат приносит удовольствие и насыщает организм необходимыми питательными веществами.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 1 банка консервированного тунца,
  • 1 шт. салата (в горшочке),
  • 2 шт. картофеля,
  • 8 шт. помидоров черри,
  • 1 шт. куриное яйцо.

Для заправки:

  • сок половины лимона,
  • 3 ст. л. горчичного масла,
  • 1 ст. л. бальзамического соуса.

Инструкция:

  1. Картофель и яйца отварите, очистите и нарежьте дольками.
  2. Помидоры черри разрежьте пополам, нарежьте салат. Жидкость из тунца слейте.
  3. Смешайте сок половины лимона, горчичное масло и бальзамический соус.
  4. Выложите листья салата в салатник, сверху положите дольки картофеля и яйца.
  5. Добавьте половинки помидоров черри и кусочки тунца.
  6. Полейте салат приготовленной заправкой и подавайте к столу.

Уточнения

Тунцы́ — группа морских рыб, образующая трибу Thunnini в семействе скумбриевых (Scombrida).

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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