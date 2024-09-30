Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут

Салат с тунцом, картофелем и яйцами — удивительно вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет как для обеда, так и для ужина. Сочетание нежного тунца, ароматного картофеля, свежих помидоров и яиц создает гармоничный вкусовой аккорд, который порадует любого гурмана.
Приправленный заправкой из лимонного сока, горчичного масла и бальзамического соуса, этот салат приносит удовольствие и насыщает организм необходимыми питательными веществами.
Ингредиенты (на 2 порции):
Для заправки:
Инструкция:
Тунцы́ — группа морских рыб, образующая трибу Thunnini в семействе скумбриевых (Scombrida).
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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