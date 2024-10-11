Вкусный и нежный пирог с беконом и сыром: идеальный семейный рецепт

Этот классический рецепт пирога с заварным кремом — настоящая находка для всей семьи. Его можно приготовить с различными начинками: жареным луком, грибами, спаржей, или по классике с беконом и сыром.
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Рецепт подходит как для большого пирога, так и для маленьких порций.
Ингредиенты:
Для теста (любого размера)
180 г обычной муки плюс добавка для посыпки
90 г несоленого сливочного масла, охлажденного и нарезанного кубиками, плюс дополнительно для смазывания
3/4 ч. л. морской соли
1 яйцо среднего размера плюс 1 желток
Примерно 2 ст. л. ледяной воды
Для начинки (если готовите большой пирог с заварным кремом)
225 г двойного крема
3 яйца среднего размера
Чеддер, тертый
75 г овощного бекона (или обычного), нарезанного, обжаренного и обсушенного
1 ст. л. измельченного
Зеленый лук (по желанию)
Свежемолотый черный перец
Для начинки (при приготовлении 6 тарталеток)
150 г двойного крема
2 яйца среднего размера
Свежемолотый черный перец
120 г крепкого тертого чеддера
75 г овощного бекона (или обычного), нарезанного, обжаренного и обсушенного
1 ст. л. нарезанного зеленого лука (по желанию)
Инструкция:
Слегка смажьте маслом круглую форму с рифлением диаметром 20 см (8 дюймов) или шесть формочек для тарталеток диаметром 10 см (4 дюйма).
Начните с приготовления теста. В кухонном комбайне смешайте муку, масло и соль, пока смесь не станет похожа на панировочные сухари. Добавьте яйцо и желток и немного ледяной воды — ровно столько, чтобы смесь образовала комочки, — не перетирайте. Если готовите вручную, разотрите муку и масло кончиками пальцев и размешайте с яичным желтком и водой с помощью холодного ножа.
Тесто сразу раскатайте до толщины 3-4 мм и выровняйте форму или формочки, вдавливая тесто в рифленые края. Обрежьте излишки теста, сохранив обрезки на случай случайного разрыва или дырки, которые, возможно, потребуется залатать, затем поставьте в холодильник минимум на 30 минут перед выпечкой. Наколите основу (основы), затем выстелите их пергаментной бумагой и фасолью для выпечки.
Разогрейте аэрофритюрницу до 160 ° C. Выпекайте 15-20 минут, пока формы не начнут окрашиваться и подсыхать. Выпекание тарталеток займет немного меньше времени — просто следите за ними, на них может потребоваться на пару минут меньше.
Выньте фасоль и запекайте еще 10 минут для больших и 5-6 минут для маленьких, или до золотистой корочки, как вам нравится.
Чтобы приготовить начинку, взбейте сливки и яйца с большим количеством черного перца. Посыпьте основу (основы) половиной сыра, затем посыпьте приготовленным беконом. Полейте оставшейся сливочно-яичной смесью и посыпьте оставшимся сыром. При использовании посыпьте зеленым луком.
Выпекайте большой пирог с заварным кремом в течение 25-30 минут, а тарталетки — в течение 10-12 минут до образования румяной корочки. Дайте остыть 10-15 минут перед подачей или дайте полностью остыть и подавайте холодным или комнатной температуры.
Приятного аппетита!
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.