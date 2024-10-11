Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МИД КНДР потребовал прекратить полет беспилотников Южной Кореи, назвав это последним предупреждением
Беременная жена Курбана Омарова пожаловалась на токсикоз
Чеснок — секретный продукт в борьбе с раком
Полезные свойства лаврового дерева для вашего здоровья
Рэпер Natan изменил жене с Лерчек на шоу "Звёзды в джунглях": неопровержимые доказательства
В Шанхае российский турист попал в больницу в предынсультном состоянии
Политолог раскрыл, почему выборы в США не повлияют на разрешение Киеву бить по РФ западным оружием
Роман Костомаров присоединится к команде жюри шоу Ледниковый период
Кейт Миддлтон вышла в свет после окончания химиотерапии и нарушила королевское правило

Вкусный и нежный пирог с беконом и сыром: идеальный семейный рецепт

3:47
Еда

Этот классический рецепт пирога с заварным кремом — настоящая находка для всей семьи. Его можно приготовить с различными начинками: жареным луком, грибами, спаржей, или по классике с беконом и сыром.

Вкусный и нежный пирог с беконом и сыром: идеальный семейный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza, CC BY 2.0

Рецепт подходит как для большого пирога, так и для маленьких порций.

Ингредиенты:

Для теста (любого размера)

  • 180 г обычной муки плюс добавка для посыпки
  • 90 г несоленого сливочного масла, охлажденного и нарезанного кубиками, плюс дополнительно для смазывания
  • 3/4 ч. л. морской соли
  • 1 яйцо среднего размера плюс 1 желток
  • Примерно 2 ст. л. ледяной воды

Для начинки (если готовите большой пирог с заварным кремом)

  • 225 г двойного крема
  • 3 яйца среднего размера
  • Чеддер, тертый
  • 75 г овощного бекона (или обычного), нарезанного, обжаренного и обсушенного
  • 1 ст. л. измельченного
  • Зеленый лук (по желанию)
  • Свежемолотый черный перец

Для начинки (при приготовлении 6 тарталеток)

  • 150 г двойного крема
  • 2 яйца среднего размера
  • Свежемолотый черный перец
  • 120 г крепкого тертого чеддера
  • 75 г овощного бекона (или обычного), нарезанного, обжаренного и обсушенного
  • 1 ст. л. нарезанного зеленого лука (по желанию)

Инструкция:

  1. Слегка смажьте маслом круглую форму с рифлением диаметром 20 см (8 дюймов) или шесть формочек для тарталеток диаметром 10 см (4 дюйма).
  2. Начните с приготовления теста. В кухонном комбайне смешайте муку, масло и соль, пока смесь не станет похожа на панировочные сухари. Добавьте яйцо и желток и немного ледяной воды — ровно столько, чтобы смесь образовала комочки, — не перетирайте. Если готовите вручную, разотрите муку и масло кончиками пальцев и размешайте с яичным желтком и водой с помощью холодного ножа.
  3. Тесто сразу раскатайте до толщины 3-4 мм и выровняйте форму или формочки, вдавливая тесто в рифленые края. Обрежьте излишки теста, сохранив обрезки на случай случайного разрыва или дырки, которые, возможно, потребуется залатать, затем поставьте в холодильник минимум на 30 минут перед выпечкой. Наколите основу (основы), затем выстелите их пергаментной бумагой и фасолью для выпечки.
  4. Разогрейте аэрофритюрницу до 160 ° C. Выпекайте 15-20 минут, пока формы не начнут окрашиваться и подсыхать. Выпекание тарталеток займет немного меньше времени — просто следите за ними, на них может потребоваться на пару минут меньше.
  5. Выньте фасоль и запекайте еще 10 минут для больших и 5-6 минут для маленьких, или до золотистой корочки, как вам нравится.
  6. Чтобы приготовить начинку, взбейте сливки и яйца с большим количеством черного перца. Посыпьте основу (основы) половиной сыра, затем посыпьте приготовленным беконом. Полейте оставшейся сливочно-яичной смесью и посыпьте оставшимся сыром. При использовании посыпьте зеленым луком.
  7. Выпекайте большой пирог с заварным кремом в течение 25-30 минут, а тарталетки — в течение 10-12 минут до образования румяной корочки. Дайте остыть 10-15 минут перед подачей или дайте полностью остыть и подавайте холодным или комнатной температуры.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В США прокомментировали передачу ВВС РФ новой партии Су-34
Военные новости
В США прокомментировали передачу ВВС РФ новой партии Су-34 Аудио 
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер Контрудар ВС РФ в Курской области похоронил планы Киева на сильную переговорную позицию Любовь Степушова Затягивающий сатанизм. Чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского Дмитрий Плотников
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Последние материалы
Рэпер Natan изменил жене с Лерчек на шоу "Звёзды в джунглях": неопровержимые доказательства
В Шанхае российский турист попал в больницу в предынсультном состоянии
Политолог раскрыл, почему выборы в США не повлияют на разрешение Киеву бить по РФ западным оружием
Роман Костомаров присоединится к команде жюри шоу Ледниковый период
Кейт Миддлтон вышла в свет после окончания химиотерапии и нарушила королевское правило
Вкусный и нежный пирог с беконом и сыром: идеальный семейный рецепт
Секреты приготовления липового чая: полезный напиток своими руками
Диабет 1-го типа вчистую проиграл собственным клеткам пациента
Иван Ургант пошутил про молодую жену Владимира Познера
Революция в мире транспорта: Tesla представляет беспилотные электромобили будущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.