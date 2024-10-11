Мягкие внутри и хрустящие снаружи: шарики из теста с чесночным маслом

Хрустящая золотистая корочка и нежный сыр в центре делают их любимым лакомством. Секрет этого рецепта — ароматное чесночное масло, которое пропитывает тесто, делая его невероятно сочным и аппетитным. Готовятся они легко, а аэрофритюрница значительно сокращает время выпекания.
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Индигриенты:
50 г поленты или манной крупы
11-12 жемчужин моцареллы или кусочков моцареллы
350 г муки из крепкого белого хлеба
1,5 ч. л. морской соли
7 г пакетиков сухих дрожжей быстрого действия
Около 250 г теплой воды
100 г сливочного масла
3-4 измельченных зубчика чеснока
Горсть нарезанного базилика
Морская соль и свежемолотый черный перец
Инструкция:
Начните с приготовления теста. Насыпьте муку и соль в большую миску или чашу миксера и перемешайте до однородности, затем добавьте дрожжи и начните вливать теплую воду.
Перемешивайте. В миске скребком для хлеба или смазанной маслом рукой, пока тесто не начнет подрумяниваться, затем выложите тесто на рабочую поверхность и месите около 15 минут, пока тесто не сформует гладкий и упругий шарик. В качестве альтернативы можно замесить тесто в стационарном миксере в течение 5-6 минут.
Переложите тесто. В смазанную маслом форму, накройте влажным кухонным полотенцем или промасленной пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 45 минут–1 час или пока оно не увеличится вдвое. Время приготовления зависит от дрожжей и температуры в помещении.
Приготовьте чесночное масло. Чтобы приготовить чесночное масло, растопите его в миске для микроволновой печи или сотейнике, затем всыпьте чеснок. Приправьте солью и черным перцем, затем всыпьте базилик. Отложите в сторону.
Щедро смажьте. Круглую форму диаметром 23 см (9 дюймов) чесночным маслом и посыпьте полентой или манной крупой (или застелите формочки аэрофритюрницы пергаментной бумагой). Если готовите две половинки порции, переложите прямо в прямоугольный ящик или форму, подходящую для вашей аэрофритюрницы.
Как только тесто застынет. Отбейте его, выложите на рабочую поверхность и дайте немного вымеситься. Разрежьте на 11-12 кусочков весом 45-50 г. Скатайте каждый кусочек в шар.
Слегка разровняйте. Каждый шарик, вдавите в серединку жемчужинку моцареллы, затем перемешайте тесто, чтобы оно впитало сыр, и снова сформуйте шар. Выложите в подготовленную форму или корзиночки соединительной стороной вниз, оставляя небольшое пространство между ними, так как они будут распухать и соединяться по мере выпекания. Оставьте для застывания еще на 30-40 минут.
Разогрейте аэрофритюрницу. До 160 ° C. Смажьте шарики из теста чесночным маслом и запекайте 18-20 минут. По истечении этого времени достаньте их из аэрофритюрницы и смажьте чесночным маслом. Выпекайте еще 5-10 минут до золотистой корочки.
Если шарикам нужно больше цвета, увеличьте температуру до 180 ° C в течение последних 5 минут. Убедитесь, что шарики из теста приготовлены снизу; если они немного рыхлые, осторожно переверните их и выпекайте еще несколько минут, чтобы дно покрылось корочкой. Для небольших партий потребуется меньше времени.
Дайте остыть. В течение 5-10 минут, прежде чем подавать с добавлением чесночного масла или растительного масла и хлопьев с морской солью для обмакивания.
Приятного аппетита!
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.