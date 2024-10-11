Мягкие внутри и хрустящие снаружи: шарики из теста с чесночным маслом

Разогрейте аэрофритюрницу. До 160 ° C. Смажьте шарики из теста чесночным маслом и запекайте 18-20 минут. По истечении этого времени достаньте их из аэрофритюрницы и смажьте чесночным маслом. Выпекайте еще 5-10 минут до золотистой корочки.

Если шарикам нужно больше цвета, увеличьте температуру до 180 ° C в течение последних 5 минут. Убедитесь, что шарики из теста приготовлены снизу; если они немного рыхлые, осторожно переверните их и выпекайте еще несколько минут, чтобы дно покрылось корочкой. Для небольших партий потребуется меньше времени.