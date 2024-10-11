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Томатная галета с чеддером и свежими травами: простой и вкусный рецепт

3:22
Еда

Томатная галета это идеальное сочетание свежих помидоров, ароматных трав и крепкого сыра, обернутых в золотистую корочку теста. Это блюдо прекрасно подходит как для лёгкого обеда, так и для особого ужина. В этом рецепте мы будем использовать аэрофритюрницу для выпечки, что делает процесс ещё более удобным и быстрым, при этом сохраняя классический вкус галеты.

Томатная галета с чеддером и свежими травами: простой и вкусный рецепт
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

  • 150 г помидоров на ваш выбор
  • 1 ч. л. морской соли, плюс дополнительно по вкусу
  • 75 г тертого крепкого чеддера
  • 1 ст. л. измельченного орегано или тимьяна (или смеси)
  • 1 яйцо, взбитое для глазури
  • Свежемолотый черный перец по вкусу
  • 180 г цельнозерновой муки из полбы (или обычной муки), плюс немного для присыпки
  • 100 г охлажденного несоленого сливочного масла, нарезанного кубиками
  • 25г оливок
  • 1 ч. л. морской соли
  • 1 яйцо среднего размера, взбитое

Инструкция:

  1. Подготовка помидоров: нарежьте помидоры ломтиками толщиной около 5 мм. Выложите их в дуршлаг, посыпьте солью и оставьте на 1 час, чтобы выделился лишний сок.
  2. Подготовка формы: если у вас аэрофритюрница типа духовки, застелите противень пергаментной бумагой. Если используете корзиночки, отрежьте пергамент по размеру формы, оставив выступ 5 см для удобства подъема галет.
  3. Приготовление теста: в кухонном комбайне смешайте муку, масло и соль до состояния панировочных сухарей. Добавьте взбитое яйцо и замесите мягкое тесто. Если тесто сухое, добавляйте по ½ чайной ложки холодной воды до нужной консистенции.
  4. Формирование теста: быстро замесите тесто, придайте ему форму круга и раскатайте на слегка присыпанной мукой поверхности. Переложите тесто на противень и раскатайте до прямоугольника примерно 28×24 см. Если делаете две небольшие галеты, раскатайте тесто чуть меньше размера корзины, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
  5. Сборка галеты: посыпьте половиной сыра основу теста. Выложите помидоры ровным слоем, затем посыпьте тимьяном и оставшимся сыром, оставив 5 см от краев теста. Приправьте солью и перцем.
  6. Оформление: смажьте края теста взбитым яйцом, затем загните их так, чтобы они слегка перекрывали начинку. Снова смажьте яйцом.
  7. Выпечка: разогрейте аэрофритюрницу до 160 °C. Выпекайте 45-50 минут для большой галеты или 30-35 минут для маленьких. Тесто должно стать золотистым и хрустящим, а помидоры мягкими и подрумяниться. В конце снимите пергаментную бумагу и оставьте тесто подрумяниться ещё 5-10 минут.
  8. Подача: дайте галетам остыть 5-10 минут, затем подавайте теплым, украсив свежей зеленью. Прекрасно сочетается с салатом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Гале́ты (фр  galette; от старофранц. gal — валун, голыш) — сухое печенье с длительным сроком хранения. В итальянском языке словом galletta называется сухая плоская лепёшка, которая заменяет обычный хлеб морякам во время долгих плаваний.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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