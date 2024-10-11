Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях

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Невероятно, но "Павлову" можно испечь даже во фритюрнице! Этот рецепт использует швейцарский метод приготовления безе, при котором яичные белки и сахар подогреваются для создания идеальной хрустящей корочки и мягкой, зефирной сердцевины.

Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0

В оригинальном рецепте предусмотрена большая аэрофритюрница, однако, если у вас меньшая модель, можно приготовить мини-шарики или небольшие пирожные из безе.

Ингредиенты:

3 яичных белка комнатной температуры

150 г белой сахарной пудры

3/4 ч. л. белого уксуса

50 г белого шоколада

100 г двойных сливок

2 ч. л. сахарной пудры (по желанию)

1 ч. л. ванильного экстракта

Около 150 г фруктовой смеси или ягод на ваш выбор

Инструкция:

Подготовка безе. Белки взбиваются с сахаром и уксусом на водяной бане до шелковистой консистенции. Взбивание. Затем смесь взбивается до образования плотных пиков. Формирование. Безе выкладывается на пергаментную бумагу в форме круга или произвольной формы. Выпечка. Выпекается при 120°C в аэрофритюрнице 30 минут, затем при 100°C ещё 50 минут. Украшение. Остывшее безе заполняется взбитыми сливками с фруктами.

Приятного аппетита!

Уточнения

Павлова (англ pavlova, сокр. pav; произносится [pævˈloʊvə] или [ˈpɑːvləvə]) — торт-безе со свежими фруктами, особенно популярный в Новой Зеландии и Австралии. Назван в честь балерины Анны Павловой, гастролировавшей по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году.



