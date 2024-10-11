Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях

Невероятно, но "Павлову" можно испечь даже во фритюрнице! Этот рецепт использует швейцарский метод приготовления безе, при котором яичные белки и сахар подогреваются для создания идеальной хрустящей корочки и мягкой, зефирной сердцевины.
В оригинальном рецепте предусмотрена большая аэрофритюрница, однако, если у вас меньшая модель, можно приготовить мини-шарики или небольшие пирожные из безе.
Ингредиенты:
Инструкция:
Приятного аппетита!
Павлова (англ pavlova, сокр. pav; произносится [pævˈloʊvə] или [ˈpɑːvləvə]) — торт-безе со свежими фруктами, особенно популярный в Новой Зеландии и Австралии. Назван в честь балерины Анны Павловой, гастролировавшей по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году.
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