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Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях

1:33
Еда

Невероятно, но "Павлову" можно испечь даже во фритюрнице! Этот рецепт использует швейцарский метод приготовления безе, при котором яичные белки и сахар подогреваются для создания идеальной хрустящей корочки и мягкой, зефирной сердцевины.

Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0

В оригинальном рецепте предусмотрена большая аэрофритюрница, однако, если у вас меньшая модель, можно приготовить мини-шарики или небольшие пирожные из безе.

Ингредиенты:

  • 3 яичных белка комнатной температуры
  • 150 г белой сахарной пудры
  • 3/4 ч. л. белого уксуса
  • 50 г белого шоколада
  • 100 г двойных сливок
  • 2 ч. л. сахарной пудры (по желанию)
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • Около 150 г фруктовой смеси или ягод на ваш выбор

Инструкция:

  1. Подготовка безе. Белки взбиваются с сахаром и уксусом на водяной бане до шелковистой консистенции.
  2. Взбивание. Затем смесь взбивается до образования плотных пиков.
  3. Формирование. Безе выкладывается на пергаментную бумагу в форме круга или произвольной формы.
  4. Выпечка. Выпекается при 120°C в аэрофритюрнице 30 минут, затем при 100°C ещё 50 минут.
  5. Украшение. Остывшее безе заполняется взбитыми сливками с фруктами.

Приятного аппетита!

Уточнения

Павлова (англ  pavlova, сокр. pav; произносится [pævˈloʊvə] или [ˈpɑːvləvə]) — торт-безе со свежими фруктами, особенно популярный в Новой Зеландии и Австралии. Назван в честь балерины Анны Павловой, гастролировавшей по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году. 
 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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