Простой рецепт с лососем и рисом для быстрого обеда

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Это простое и полезное блюдо идеально подходит для тех, кто хочет использовать оставшийся лосось и рис, создавая вкусный и сытный обед или ужин. Разогрев ингредиенты с кубиком льда под слоем жиронепроницаемой бумаги, вы сохраните их свежесть и мягкость. Майонез и соус шрирача добавляют пикантности, а авокадо и кимчи — приятную текстуру и свежий вкус.

Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, PDM

Ингредиенты:

1 филе лосося (приготовленное)

1 порция оставшегося риса

1 кубик льда

1 ч. л. соевого соуса

1 ст. л. майонеза

1 ст. л. соуса шрирача

1 авокадо

Кимчи

Листики водорослей Нори

Инструкция:

Подготовка лосося и риса. Разомните оставшееся филе лосося вилкой и перемешайте с порцией оставшегося риса. Разогрев. Выложите лосося с рисом в тарелку, сверху поместите кубик льда и накройте жиронепроницаемой бумагой для выпечки.

Разогрейте блюдо в микроволновке до горячего состояния. Кубик льда создаст пар, сохраняя влагу и свежесть блюда. Приготовление соуса. В небольшой миске смешайте соевый соус, майонез Кьюпи и соус шрирача. Сервировка. Нарежьте авокадо ломтиками и добавьте его к блюду вместе с кимчи.

Полейте блюдо соусом и подавайте с листиками водорослей Нори для дополнения вкуса.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кимчхи́ (кор. 김치?, 沈菜?; в диалектах: чимчхи́, чимчха́, чим-ча́, в русскоязычных текстах встречается написание кимчи́, ким-чи́) — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.

