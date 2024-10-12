Простой рецепт с лососем и рисом для быстрого обеда

Это простое и полезное блюдо идеально подходит для тех, кто хочет использовать оставшийся лосось и рис, создавая вкусный и сытный обед или ужин. Разогрев ингредиенты с кубиком льда под слоем жиронепроницаемой бумаги, вы сохраните их свежесть и мягкость. Майонез и соус шрирача добавляют пикантности, а авокадо и кимчи — приятную текстуру и свежий вкус.
Ингредиенты:
Инструкция:
Приятного аппетита!
Кимчхи́ (кор. 김치?, 沈菜?; в диалектах: чимчхи́, чимчха́, чим-ча́, в русскоязычных текстах встречается написание кимчи́, ким-чи́) — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.
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