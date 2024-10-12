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Простой рецепт с лососем и рисом для быстрого обеда

1:36
Еда

Это простое и полезное блюдо идеально подходит для тех, кто хочет использовать оставшийся лосось и рис, создавая вкусный и сытный обед или ужин. Разогрев ингредиенты с кубиком льда под слоем жиронепроницаемой бумаги, вы сохраните их свежесть и мягкость. Майонез и соус шрирача добавляют пикантности, а авокадо и кимчи — приятную текстуру и свежий вкус.

Простой рецепт с лососем и рисом для быстрого обеда
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, PDM

Ингредиенты:

  • 1 филе лосося (приготовленное)
  • 1 порция оставшегося риса
  • 1 кубик льда
  • 1 ч. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. майонеза 
  • 1 ст. л. соуса шрирача
  • 1 авокадо
  • Кимчи
  • Листики водорослей Нори

Инструкция:

  1. Подготовка лосося и риса. Разомните оставшееся филе лосося вилкой и перемешайте с порцией оставшегося риса.
  2. Разогрев. Выложите лосося с рисом в тарелку, сверху поместите кубик льда и накройте жиронепроницаемой бумагой для выпечки.
    Разогрейте блюдо в микроволновке до горячего состояния. Кубик льда создаст пар, сохраняя влагу и свежесть блюда.
  3. Приготовление соуса. В небольшой миске смешайте соевый соус, майонез Кьюпи и соус шрирача.
  4. Сервировка. Нарежьте авокадо ломтиками и добавьте его к блюду вместе с кимчи.
    Полейте блюдо соусом и подавайте с листиками водорослей Нори для дополнения вкуса.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кимчхи́ (кор. 김치?, 沈菜?; в диалектах: чимчхи́, чимчха́, чим-ча́, в русскоязычных текстах встречается написание кимчи́, ким-чи́) — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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